Итоги фотоконкурса «Главный кот Петербурга 2021»: Список победителей

Самому главному котику Петербурга - самый приятный подарок. Фото: Андрей ГАШЕВ

Весь март в честь Всемирного дня кошек на сайте «Комсомольской правды» spb.kp.ru при поддержке компании «БЕЛКОМ» проходил самый милый конкурс весны. В течение трех недель, с 1 по 21 марта, участники загружали на страницу проекта фотографии своих домашних любимцев и писали забавные истории про их жизни. В фотоконкурсе приняло участие более ста хвостатых. Среди них были и царственные мейн-куны, и благородные британцы, и просто ласковые симпатяги всех окрасов.

С 21 по 31 марта петербуржцы в открытом голосовании выбирали претендента на звание «Главный кот Петербурга». Помимо основной номинации были представлены три специальные: «Самые шикарные усы», «Глава семейства», «Самый активный кот».

Напомним, главный приз конкурса - трехмесячный запас наполнителя Fresh Cat от компании «БЕЛКОМ». Среди призов для победителей в специальных номинациях - упаковка комкующегося или силикагелевого наполнителя от ТМ Fresh Cat.

Генеральный партнер фотоконкурса «Главный кот Петербурга» - ООО «БЕЛКОМ», российский производитель зоотоваров для домашних и сельскохозяйственных животных, а также производитель премиальных наполнителей для кошачьего туалета собственной торговой марки Fresh Cat.

Наполнитель эффективно борется с распространением микробов, образующих неприятные запахи. В состав продукта входят ионы серебра, которые разрушают клеточные стенки и атакуют ДНК бактерий, препятствуя их делению. Благодаря этому наполнители Fresh Cat уничтожают 99,9% бактерий! А еще они экологически чистые, мгновенно впитывают влагу и блокируют неприятные запахи, не прилипают к лапкам и их легко убирать.

- Мы рады поддержать этот трогательный конкурс! Не зря говорят, что в Петербурге к котикам особо теплое отношение. Нам было приятно увидеть такой отклик от петербуржцев - более 100 человек отправили фотографии своих домашних любимчиков. Торговая марка Fresh Cat поздравляет победителей конкурса и рада наградить их фирменными подарками! - рассказывает генеральный директор ООО «БЕЛКОМ» Николай Свечников.

А вот и победители:

Красавица Алиса получает звание «Главный кот Петербурга» в 2021 году. Фото: Анна Гришина.

Звание «Главный кот Петербурга» завоевала кошка Алиса. Ее хозяйка Анна Гришина рассказывает: «Появилась Алиса в нашей семье полтора года назад - соседи переезжали и не могли забрать кошку с собой. Изначально планировали оставить ее на передержке, но прикипели душой и сейчас просто не представляем нашу семью без нее».

Персиваль - победитель в номинации «Самые шикарные усы». Фото: Анастасия Маслова.

Победитель в номинации «Самые шикарные усы» - кот Персиваль. «Я очень хотела рыжего кота и именно бездомного: хотелось оказать помощь тому, кого бросили или кто по воле судьбы оказался на улице, - делится хозяйка Анастасия Маслова. - Поскольку у нас уже была взрослая кошка, я искала котенка. И нашла через соцсеть ВКонтакте в приюте на Васильевском острове. Персиваль - самый добрый и ласковый кот из всех, что я встречала. Он очень любит обниматься».

Рыжец - победитель в номинации «Глава семейства». Фото: Виктория Спиркова.

Победитель в номинации «Глава семейства» - Рыжец. «Этот кот постоянно удивляет меня, родных и друзей, - рассказывает хозяйка рыжего чуда Виктория Спиркова. - Начать хотя бы с того, что родился он 8 Марта у меня под кроватью у взятой из приюта кошки. Оказалось, что котенок - метис мейн-куна. Умом природа Рыжца не обидела: громким «мяу» отчитывает меня за то, что купаю его в ванне, будит лапой по лицу или своими семикилограммовыми прыжками. Во всем стремится поучаствовать, за всем проследить, будь то возня на кухне или ремонт труб. Правда, сладкое от него нужно прятать».

Шустрик - победитель в номинации «Самый активный кот».. Фото: Лариса Бондарева.

Победитель в номинации «Самый активный кот» - глазастый Шустрик, любимец Ларисы Бондаревой.

Все победители в ближайшее время получат призы от нашего партнера - ООО «БЕЛКОМ». «Комсомольская правда» благодарит всех участников за участие!