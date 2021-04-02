Суд арестовал главного нефролога Петербурга, подозреваемого в убийстве и расчленении своей жены

Главного нефролога Петербурга отправили под арест. Фото: Мариинская больница.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения Александру Земченкову, которого подозревают в убийстве собственной жены. По версии следствия, главный врач-нефролог города расправился с супругой после ссоры из-за любовницы, а потом скрыл тело. По некоторым данным - расчленил и выбросил в мусорный контейнер.

- Органами предварительно следствия установлено, что 23 февраля 2010 года в период времени с 00 часов 32 минут до 11 часов 10 минут Земченков, находясь по месту жительства на улице Чапыгина, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, действуя умышленно, применил в отношении жены физическое насилие, направленное на лишение ее жизни, совершив тем самым ее убийство, после чего скрыл труп на территории Санкт-Петербурга, - сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Сам Александр Земченков просил домашний арест. Фото: Объединенная пресс-служба судов СПб

Где именно находятся останки, следствие пока не знает. А учитывая, что предполагаемое преступление произошло 11 лет назад, то не факт, что труп или его части будут найдены.

Отметим, что дело по признакам убийства было заведено по соответствующей статье все в том же 2010 году. Однако расследование неоднократно приостанавливалось. Более 10 лет женщина числилась пропавшей без вести, а ее супруг уже успел жениться на другой.

Врача подозревают в убийстве жены. которую считали пропавшей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Лишь в декабре 2020-го, по настоянию отца пропавшей, расследование было возобновлено. Бывший супруг попал под подозрение и после прохождения освидетельствования на детекторе лжи, следователи предъявили ему обвинение.

Сам Земченков и его адвокаты просили домашний арест в качестве меры пресечения, но суд отправил врача в СИЗО до 27 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Любовница ничего не знала: Во время допроса главный нефролог Петербурга раскрыл тайну смерти жены

Мужчина признал, что в 2010 году расчленил тело супруги, но версию, как она погибла, озвучил другую (подробности)

«У нас есть шансы»: Главный нефролог Петербурга, обвиненный в расчленении жены, искал ее через передачу «Жди меня»

В 2010 году мужчина так скорбел по пропавшей супруге, что обращался за помощью на телевидение (подробности)