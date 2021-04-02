Какие именно 100 новых маршрутов появятся в Петербурге в рамках транспортной реформы 2022 года

В Петербурге появятся новые номера и маршруты автобусов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В июле 2022 года в Петербурге запустят транспортную реформу. Уже известно, что к этому времени в городе не останется ни одной коммерческой маршрутки – 238 автобусов прекратят свою работу. При этом в Петербурге запустят новую транспортную сеть, где будет порядка ста новых социальных маршрутов. «КП-Петербург» собрала список из автобусов и троллейбусов, которые могут появиться в Петербурге благодаря транспортной реформе. Многие из них безболезненно смогут заменить популярные «маршруточные» трассы.

– Льготный проезд теперь станет доступен на всем общественном транспорте. Автобусы будут останавливаться у остановок, где обеспечена безопасность посадки и высадки, водители перестанут гоняться за каждым пассажиром и будут ездить по расписаниям. А все собранные деньги в качестве оплаты проезда будут поступать в бюджет города и в дальнейшем направляться на развитие транспортного комплекса, – отмечают в Комитете по транспорту.

Какие новые маршруты могут появиться в Санкт-Петербурге к транспортной реформе 2022 года:

Автобусы:

21 станция метро «Ладожская» – станция метро «Чернышевская»

29 автобусная станция «Крестовский о-в» – станция метро «Петроградская»

52 станция метро «Проспект Ветеранов» – ул. Бурцева

68А Счастливая ул. – пос. Ленино

78 ж.-д. станция Ручьи – ул. Академика Байкова

103 станция метро «Проспект Ветеранов» – ж.-д. станция Старый Петергоф

120 Лахтинский разлив – Юнтолово

145Б автобусная станция «Кировский завод» – Геологическая ул., 75

180А ул. Жени Егоровой – ЖК Новая Скандинавия

199 автобусная станция «Ручьи» – станция метро «Парнас»

Маршрутки перестанут работать летом 2022 в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

202 ж.-д станция Ручьи – Глухарская ул.

203 автобусная станция «Пр. Маршала Жукова» – станция метро «Проспект Ветеранов»

204 г. Ломоносов, вокзал – Комсомольская пл.

205 Балтийский вокзал – Балтийский вокзал (кольцевой)

206 Северная площадь – Таллинская ул.

207 ул. Жени Егоровой – г. Кронштадт, Гражданская ул. (сезонный)

208 Репищева ул. – станция метро «Гражданский проспект»

209 Союзный пр. – ул. Подвойского (планируется в 2024 году)

211Э Зеленогорск, вокзал – станция метро «Черная речка»

212 г. Ломоносов, вокзал – ул. Шахматова (планируется в 2024 году)

214А станция метро «Парнас» - станция метро «Парнас» (кольцевой)

214Б станция метро «Парнас» - станция метро «Парнас» (кольцевой)

216А станция метро «Старая деревня» - г. Сестрорецк, ул. Борисова

217 Мебельная ул.- Глухарская ул.

218 г. Колпино, Ленинградская ул. – Новое Колпинское кладбище (планируется в 2024 году)

219 станция метро «Удельная» – ЖК Новоорловский

220 автобусная станция «Крестовский остров» – станция метро «Горный институт»

221 автобусная станция «Ул. Шаврова» – Тихоокеанская ул. (планируется в 2024 году)

222 Станция метро «Ладожская» – станция метро «Удельная»

223 Мебельная ул. – Комендантский пр., д. 71

225 станция метро «Купчино» – Владимирская пл.

226 пр. Героев – станция метро «Московские ворота»

227 автобусная станция «Крестовский о-в» – Арцеуловская аллея

228 станция метро «Дыбенко» – станция метро «Ломоносовская»

230 Пискаревка – Уральская ул.

231 Звездная ул. – Среднерогатская ул.

232 Звездная ул. – ТПУ «19км»

233 автобусная станция «Река Оккервиль» – МЕГА Дыбенко

234 станция метро «ул. Дыбенко» – Финляндский вокзал

235 Мебельная ул. – Земский пер.

236 Железнодорожная ул. – ТПУ «19км»

237 Пискаревка – Новоколомяжский пр.

238 автобусная станция «Придорожная аллея» – станция метро «Парнас» (планируется в 2024 году)

239 Петергофское шоссе - МЕГА Дыбенко

240 пр. Культуры – Новая деревня

241 Ул. Грибакиных – станция метро «Проспект Ветеранов»

242 ж.-д. платформа Сергиево – станция метро «Проспект Ветеранов»

243 Московское шоссе, д.33 – Балтийский бульвар

244 станция метро «Кировский завод» – станция метро «Московская»

245 Красное Село, Красногородская ул. – Кировский завод

246 пр. Маршала Жукова – станция метро «Купчино»

247 Северная площадь – МЕГА Парнас

248 станция метро «Проспект Просвещения» – МЕГА Парнас

249 ж.-д. станция Ручьи – станция метро «Приморская»

250 ж.-д. станция Ручьи – нечетная сторона наб. Черной речки

251 Придорожная аллея – станция метро «Выборгская»

252 ул. Костюшко – Звериницкая ул.

253 станция метро «Купчино» – пл. Александра Невского

254 станция метро «Шушары» – г. Пушкин, Полоцкая ул.

255А ул. Коллонтай – ул. Коллонтай (кольцевой)

255Б ул. Коллонтай – ул. Коллонтай (кольцевой)

256 пр. Маршала Жукова» – станция метро «Купчино»

258 Мебельная ул. – Глухарская ул.

259 станция метро «Озерки» – ж.-д. станция «Дибуны»

260 автобусная станция «Пр. Маршала Жукова» -Комсомольская пл.

261 Морская наб. – Морская наб.

262 автобусная станция «Наличная ул.» – Звенигородская ул.

264 Пискаревка – Б. Смоленский пр.

265 пр. Маршала Жукова – пр. Ветеранов

267 Студенческая ул. – ЖК «Новоорловский»

269 станция метро «Нарвская» – станция метро «Нарвская» (кольцевой)

270 Северная пл. – станция метро «Озерки»

271 автобусная станция «Ладожская» – станция метро «Парнас»

272 ж.-д. станция Ручьи – станция метро «Озерки»

275 Придорожная аллея – станция метро «Василеостровская»

279 Мебельная ул. –станция метро «Удельная»

281 пос. Шушары, Старорусский пр. – станция метро «Московские ворота»

282 станция метро «Купчино» – Софийская ул.

283 ж.-д. станция Ручьи – станция метро «Проспект Просвещения»

284 ж.-д. платформа Сергиево – станция метро «Проспект Ветеранов»

285 Река Оккервиль – Русановская ул.

286 Московское шоссе, д.33 – Балтийский вокзал

288 станция метро «Купчино» – автобусная станция «Ул. Маршала Тухачевского»

290 наб. р. Екатерингофки – Ржевская пл.

293 Новая Охта – станция метро «Пионерская»

294 станция метро «Старая Деревня» – ж.-д. станция Ручьи

295 станция метро «Ладожская» – Суздальский пр.

297 пр. Маршала Жукова – станция метро «Проспект Ветеранов»

299 ул. Костюшко –г. Павловск, ул. Обороны

302 г. Сестрорецк, наб. реки Сестры – Приозерная ул.

303 станция метро «Беговая» – Приозерная ул.

304 г. Сестрорецк, 38 квартал – 21-й км

324 станция метро «Шушары» – совхоз им. Тельмана

329 станция метро «Проспект Ветеранов» – дер. Ольгино

333 пр. Маршала Жукова – станция метро «Московская»

342 Московское шоссе, д.33 – г. Пушкин, Садовая ул.

343 г. Ломоносов, вокзал – станция метро «Проспект Ветеранов»

345 Ул. Коммунаров, д. 188, корп. 3 – станция метро «Проспект Ветеранов»

394 шоссе Подбельского - пос. Шушары, микрорайон «Славянка», Ростовская ул.

399 пос. Бугры, Шоссейная ул. – станция метро «Площадь Мужества»

Троллейбусы:

51 ж.-д. станция Ручьи – ул. Николая Рубцова

52 станция метро «Старая Деревня» - Арцеуловская аллея

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