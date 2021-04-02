Какие именно 100 новых маршрутов появятся в Петербурге в рамках транспортной реформы 2022 года

В Петербурге появятся новые номера и маршруты автобусов.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В июле 2022 года в Петербурге запустят транспортную реформу. Уже известно, что к этому времени в городе не останется ни одной коммерческой маршрутки – 238 автобусов прекратят свою работу. При этом в Петербурге запустят новую транспортную сеть, где будет порядка ста новых социальных маршрутов. «КП-Петербург» собрала список из автобусов и троллейбусов, которые могут появиться в Петербурге благодаря транспортной реформе. Многие из них безболезненно смогут заменить популярные «маршруточные» трассы.
– Льготный проезд теперь станет доступен на всем общественном транспорте. Автобусы будут останавливаться у остановок, где обеспечена безопасность посадки и высадки, водители перестанут гоняться за каждым пассажиром и будут ездить по расписаниям. А все собранные деньги в качестве оплаты проезда будут поступать в бюджет города и в дальнейшем направляться на развитие транспортного комплекса, – отмечают в Комитете по транспорту.
Какие новые маршруты могут появиться в Санкт-Петербурге к транспортной реформе 2022 года:
Автобусы:
21 станция метро «Ладожская» – станция метро «Чернышевская»
29 автобусная станция «Крестовский о-в» – станция метро «Петроградская»
52 станция метро «Проспект Ветеранов» – ул. Бурцева
68А Счастливая ул. – пос. Ленино
78 ж.-д. станция Ручьи – ул. Академика Байкова
103 станция метро «Проспект Ветеранов» – ж.-д. станция Старый Петергоф
120 Лахтинский разлив – Юнтолово
145Б автобусная станция «Кировский завод» – Геологическая ул., 75
180А ул. Жени Егоровой – ЖК Новая Скандинавия
199 автобусная станция «Ручьи» – станция метро «Парнас»
Маршрутки перестанут работать летом 2022 в Петербурге.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
202 ж.-д станция Ручьи – Глухарская ул.
203 автобусная станция «Пр. Маршала Жукова» – станция метро «Проспект Ветеранов»
204 г. Ломоносов, вокзал – Комсомольская пл.
205 Балтийский вокзал – Балтийский вокзал (кольцевой)
206 Северная площадь – Таллинская ул.
207 ул. Жени Егоровой – г. Кронштадт, Гражданская ул. (сезонный)
208 Репищева ул. – станция метро «Гражданский проспект»
209 Союзный пр. – ул. Подвойского (планируется в 2024 году)
211Э Зеленогорск, вокзал – станция метро «Черная речка»
212 г. Ломоносов, вокзал – ул. Шахматова (планируется в 2024 году)
214А станция метро «Парнас» - станция метро «Парнас» (кольцевой)
214Б станция метро «Парнас» - станция метро «Парнас» (кольцевой)
216А станция метро «Старая деревня» - г. Сестрорецк, ул. Борисова
217 Мебельная ул.- Глухарская ул.
218 г. Колпино, Ленинградская ул. – Новое Колпинское кладбище (планируется в 2024 году)
219 станция метро «Удельная» – ЖК Новоорловский
220 автобусная станция «Крестовский остров» – станция метро «Горный институт»
221 автобусная станция «Ул. Шаврова» – Тихоокеанская ул. (планируется в 2024 году)
222 Станция метро «Ладожская» – станция метро «Удельная»
223 Мебельная ул. – Комендантский пр., д. 71
225 станция метро «Купчино» – Владимирская пл.
226 пр. Героев – станция метро «Московские ворота»
227 автобусная станция «Крестовский о-в» – Арцеуловская аллея
228 станция метро «Дыбенко» – станция метро «Ломоносовская»
230 Пискаревка – Уральская ул.
231 Звездная ул. – Среднерогатская ул.
232 Звездная ул. – ТПУ «19км»
233 автобусная станция «Река Оккервиль» – МЕГА Дыбенко
234 станция метро «ул. Дыбенко» – Финляндский вокзал
235 Мебельная ул. – Земский пер.
236 Железнодорожная ул. – ТПУ «19км»
237 Пискаревка – Новоколомяжский пр.
238 автобусная станция «Придорожная аллея» – станция метро «Парнас» (планируется в 2024 году)
239 Петергофское шоссе - МЕГА Дыбенко
240 пр. Культуры – Новая деревня
241 Ул. Грибакиных – станция метро «Проспект Ветеранов»
242 ж.-д. платформа Сергиево – станция метро «Проспект Ветеранов»
243 Московское шоссе, д.33 – Балтийский бульвар
244 станция метро «Кировский завод» – станция метро «Московская»
245 Красное Село, Красногородская ул. – Кировский завод
246 пр. Маршала Жукова – станция метро «Купчино»
247 Северная площадь – МЕГА Парнас
248 станция метро «Проспект Просвещения» – МЕГА Парнас
249 ж.-д. станция Ручьи – станция метро «Приморская»
250 ж.-д. станция Ручьи – нечетная сторона наб. Черной речки
251 Придорожная аллея – станция метро «Выборгская»
252 ул. Костюшко – Звериницкая ул.
253 станция метро «Купчино» – пл. Александра Невского
254 станция метро «Шушары» – г. Пушкин, Полоцкая ул.
255А ул. Коллонтай – ул. Коллонтай (кольцевой)
255Б ул. Коллонтай – ул. Коллонтай (кольцевой)
256 пр. Маршала Жукова» – станция метро «Купчино»
258 Мебельная ул. – Глухарская ул.
259 станция метро «Озерки» – ж.-д. станция «Дибуны»
260 автобусная станция «Пр. Маршала Жукова» -Комсомольская пл.
261 Морская наб. – Морская наб.
262 автобусная станция «Наличная ул.» – Звенигородская ул.
264 Пискаревка – Б. Смоленский пр.
265 пр. Маршала Жукова – пр. Ветеранов
267 Студенческая ул. – ЖК «Новоорловский»
269 станция метро «Нарвская» – станция метро «Нарвская» (кольцевой)
270 Северная пл. – станция метро «Озерки»
271 автобусная станция «Ладожская» – станция метро «Парнас»
272 ж.-д. станция Ручьи – станция метро «Озерки»
275 Придорожная аллея – станция метро «Василеостровская»
279 Мебельная ул. –станция метро «Удельная»
281 пос. Шушары, Старорусский пр. – станция метро «Московские ворота»
282 станция метро «Купчино» – Софийская ул.
283 ж.-д. станция Ручьи – станция метро «Проспект Просвещения»
284 ж.-д. платформа Сергиево – станция метро «Проспект Ветеранов»
285 Река Оккервиль – Русановская ул.
286 Московское шоссе, д.33 – Балтийский вокзал
288 станция метро «Купчино» – автобусная станция «Ул. Маршала Тухачевского»
290 наб. р. Екатерингофки – Ржевская пл.
293 Новая Охта – станция метро «Пионерская»
294 станция метро «Старая Деревня» – ж.-д. станция Ручьи
295 станция метро «Ладожская» – Суздальский пр.
297 пр. Маршала Жукова – станция метро «Проспект Ветеранов»
299 ул. Костюшко –г. Павловск, ул. Обороны
302 г. Сестрорецк, наб. реки Сестры – Приозерная ул.
303 станция метро «Беговая» – Приозерная ул.
304 г. Сестрорецк, 38 квартал – 21-й км
324 станция метро «Шушары» – совхоз им. Тельмана
329 станция метро «Проспект Ветеранов» – дер. Ольгино
333 пр. Маршала Жукова – станция метро «Московская»
342 Московское шоссе, д.33 – г. Пушкин, Садовая ул.
343 г. Ломоносов, вокзал – станция метро «Проспект Ветеранов»
345 Ул. Коммунаров, д. 188, корп. 3 – станция метро «Проспект Ветеранов»
394 шоссе Подбельского - пос. Шушары, микрорайон «Славянка», Ростовская ул.
399 пос. Бугры, Шоссейная ул. – станция метро «Площадь Мужества»
Троллейбусы:
51 ж.-д. станция Ручьи – ул. Николая Рубцова
52 станция метро «Старая Деревня» - Арцеуловская аллея
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