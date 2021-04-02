«Не надо устраивать сенсации из семейных трагедий»: экс-адвокат историка Соколова взялся защищать главного нефролога Петербурга, подозреваемого в расчленении жены

Бывший адвокат историка Соколова взялся защищать нефролога Земченкова. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Неожиданный поворот произошел в деле главного врача-нефролога Петербурга Александра Земченкова, которого обвиняют в убийстве собственной жены, пропавшей 11 лет назад. Медика, подозреваемого также в расчленении тела супруги, взялся защищать бывший адвокат историка Олега Соколова, распилившего останки убитой им возлюбленной. Текст своего заявления Александр Почуев прислал в редакцию «Комсомольской правды».

- Изначально, необходимо призвать общественность и СМИ к объективному освещению данного дела. Не надо устраивать сенсации из человеческих семейных трагедий. Не стоит судить без суда. Александр Земченков еще не признан виновным. Факт убийства еще не доказан. Потерпевшая сторона, всей семьей, испытывает глубокие страдания от потери 10-летней давности матери и дочери - Ирины Земченковой. Они искали ее все эти годы всей семьей, - говорится в заявлении адвоката.

Это Александр Почуев написал буквально через пару часов, как его нового подзащитного отправил под арест Октябрьский районный суд Петербурга. На самом заседании адвоката замечено не было.

Новый клиент Александра Почуева также доцент. Фото: Мариинская больница СПб

Напомним, что по версии следствия врач убил свою жену в ходе ссоры, потом избавился от тела и сделал вид, что супруга пропала.

- 23 февраля 2010 года в период времени с 00 часов 32 минут до 11 часов 10 минут Земченков, находясь по месту жительства на улице Чапыгина, в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, действуя умышленно, применил в отношении жены физическое насилие, направленное на лишение ее жизни, совершив тем самым ее убийство, после чего скрыл труп на территории Санкт-Петербурга, - сообщала Объединенная пресс-служба судов.

Дело об убийстве было возбуждено еще 11 лет назад, но потом следствие приостанавливалось и возобновилось только в конце 2020-го из-за настойчивости отца пропавшей, который обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. В конце марта 2021 года Земченкова задержали и проверили на детекторе лжи. Там-то он и признался в расчленении супруги, но не в ее убийстве.

Ирина Земченкова пропала в феврале 2010 года. Фото: СК РФ

- Он заявил на допросе, что не убивал свою жену. По его версии, якобы она сама упала, произошло это случайно, - пояснил источник "КП-Петербург". - После этого он ее расчленил и избавился от тела.

Где сейчас могут быть останки женщины, никто точно не знает - прошло слишком много времени. Даже родные пропавшей не могут поверить, что их внимательный зять мог совершить такое злодеяние. Тем не менее, суд отправил Александра Земченкова под арест до 27 апреля.

Отметим, что оба подзащитных Почуева, и нынешний и бывший, являются доцентами. Дела обоих рассматривает Октябрьский районный суд Петербурга. Совпадение?

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