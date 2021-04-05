Петербуржца, убившего и расчленившего свою жену, освободили от уголовного преследования

Суд освободил от уголовного преследования мужчину, расчленившего из-за ревности свою жену в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник, 5 апреля 2021 года, освободил от уголовного преследования 28-летнего мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве своей жены. Расчлененное тело несчастной было обнаружено в чемодане под окнами многоэтажки на проспекте Художников 27 июля.

- Суд освободил мужчину от уголовной ответственности, применив к нему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Известно, что убитая женщина с детства была инвалидом по слуху. С будущим мужем она познакомилась в реабилитационном центре. Друзья несчастной рассказывали, что супруг очень ревновал ее, запрещал общаться с социальных сетях с другими мужчинами.

У семейной пары был разлад из-за постоянных конфликтов, и женщина ушла от мужа, забрав их общего ребенка, собиралась подать на развод. Мужчина пытался вернуть любимую, однако безуспешно.

- Он нанес по женщине не менее пяти ударов топором, после чего с целью сокрытия следов преступления, замывал кровь в квартире, расчленил тело потерпевшей для ее последующей транспортировки в лесной массив. - рассказывала пресс-служба судов.

Как долго мужчина пробудет на принудительном лечении, не уточняется.

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