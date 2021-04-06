Главный нефролог Петербурга признался в убийстве жены

Главный нефролог Петербурга дал чистосердечное признание в убийстве жены / Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
Главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков, обвиняемый в убийстве супруги Ирины в 2010 году, дал чистосердечное признание. Врач рассказал, что он действительно убил жену. Однако, как отметил, это произошло по неосторожности. Об этом во вторник, 6 апреля 2021 года, рассказал адвокат нефролога.
- Сначала мой подзащитный заявлял, что не виноват. Однако сейчас дал чистосердечное признание в убийстве, - рассказал адвокат Сейран Арутюнян. - Но мы будем еще проверять это. Возможно, со стороны Земченкова это самооговор. Поспешные выводы делать не стоит.
О признании Земченкова рассказал его адвокат
Фото: Артем КИЛЬКИН
Ранее "КП-Петербург" уже стало известно, что по одной из версий Александр Земченков во время ссоры с женой толкнул ее, она упала и скончалась. После этого он расчленил тело супруги и избавился от останков.
Земченков уверяет, что убийство произошло случайно / Фото: СК РФ
Где сейчас могут быть останки женщины, никто не знает, так как с момента трагедии прошло очень много времени - 11 лет.
Напомним, что дело было опять возобновлено после того как отец Ирины обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. В конце марта 2021 года Земченкова задержали и проверили на детекторе лжи. Там-то он и признался в расчленении супруги, но не в ее убийстве.
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