Главный нефролог Петербурга признался в убийстве жены

Главный нефролог Петербурга дал чистосердечное признание в убийстве жены / Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков, обвиняемый в убийстве супруги Ирины в 2010 году, дал чистосердечное признание. Врач рассказал, что он действительно убил жену. Однако, как отметил, это произошло по неосторожности. Об этом во вторник, 6 апреля 2021 года, рассказал адвокат нефролога.

- Сначала мой подзащитный заявлял, что не виноват. Однако сейчас дал чистосердечное признание в убийстве, - рассказал адвокат Сейран Арутюнян. - Но мы будем еще проверять это. Возможно, со стороны Земченкова это самооговор. Поспешные выводы делать не стоит.

О признании Земченкова рассказал его адвокат Фото: Артем КИЛЬКИН

Ранее "КП-Петербург" уже стало известно, что по одной из версий Александр Земченков во время ссоры с женой толкнул ее, она упала и скончалась. После этого он расчленил тело супруги и избавился от останков.

Земченков уверяет, что убийство произошло случайно / Фото: СК РФ

Где сейчас могут быть останки женщины, никто не знает, так как с момента трагедии прошло очень много времени - 11 лет.

Напомним, что дело было опять возобновлено после того как отец Ирины обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. В конце марта 2021 года Земченкова задержали и проверили на детекторе лжи. Там-то он и признался в расчленении супруги, но не в ее убийстве.

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