Любовница ничего не знала: Во время допроса главный нефролог Петербурга раскрыл тайну смерти жены

Медик задержали спустя 11 лет. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Санкт-Петербурге спустя 11 лет задержали обвиняемого в убийстве 45-летней гинеколога Ирины Земченковой. Доктор пропала утром 23 февраля 2010 года. Ее супруг - главный нефролог города, завотделением Мариинской больницы Александр рассказывал, что Ирина ушла в свой выходной на работу, но до больницы так и не доехала. Мать троих детей искали десятки волонтеров, частный детектив и даже зрители передачи "Жди меня". Но все усилия были тщетны.

Медика привезли в суд в наручниках. Фото: Артем КИЛЬКИН

После пропажи отец Ирины - известный врач Геннадий Кононов узнал, что незадолго до исчезновения дочери его зять закрутил на работе роман с коллегой. Уже через четыре месяца после того, как жена исчезла, Александр поехал с новой пассией в Сочи на отдых. Спустя еще 8 лет он на ней женился, пара воспитывает дочку. Саму же Ирину признали мертвой, хотя тело ее до сих пор не найдено.

Все эти годы следствие не давало результатов. Так было до тех пор, пока Геннадий Кононов не обратился за помощью к главе СКР Александру Бастрыкину.

Ирина все эти годы числилась пропавшей Фото: СОЦСЕТИ

После этого следователи вновь опросили всех свидетелей. Коллеги Ирины рассказали, что в тот день она не должна и не могла поехать на работу. А охранник дома вспомнил, что Ирина в тот день не выходила из парадной. Его слова подтверждали и камеры наблюдения. Силовики подробно выяснили и детали романа Александра на стороне. Показания о том, что на момент пропажи жены у нефролога была на работе коллега-любовница, позволили по-новому взглянуть на историю.

Доктор даже обращался на ТВ за помощью Фото: "Жди меня", 1 канал

В итоге 31 марта следователи задержали Александра Земченкова и повезли его на допрос. Решили использовать детектор лжи. И вот спустя 11 лет нефролог дал первые признания.

- Он заявил на допросе, что не убивал свою жену. По его версии, якобы она сама упала, произошло это случайно, - пояснил источник "КП-Петербург". - После этого он ее расчленил и избавился от тела. По его словам, любовница, а ныне его жена, ничего об этом не знает. Саму новую супругу пока не допрашивали, она сейчас находится на отдыхе.

Врач утверждал, что жена ушла на работу и пропала Фото: Мариинская больница

Части тела Ирины нефролог Земченков, как он говорит, выбросил в мусорные контейнеры. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

Сегодня, 1 апреля 2021 года, в Октябрьском районном суде избирали меру пресечения для Земченкова. Но в итоге заседание перенесли на 2 апреля.

В ближайшее время Земченкову изберут меру пресечения. Фото: Артем КИЛЬКИН

Подробно историю любви Ирины и Александра длиною в 30 лет и поисков гинеколога длиною в 10 лет "КП-Петербург" описывала ранее.

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