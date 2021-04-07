Стало известно, когда в Петергофе состоится праздник фонтанов

В прошлом году из-за пандемии торжество пришлось отменить Фото: Олег ЗОЛОТО

Одна из самых красивых загородных царских резиденций, по традиции, подарит жителям и гостям Северной столицы весеннюю сказку. Праздник фонтанов в Петергофе в этом году состоится 22 мая. Эту информацию «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе музея-заповедника.

- Чтобы попасть на праздник, достаточно будет купить билет для прохода в Нижний парк, - пояснили в Петергофе. – В этом году торжество будет посвящено 300-летнему юбилею фонтанной системы, и пройдет оно, как обычно, с ярким театрализованным представлением. Никаких ограничений на вход вводить не планируем.

В этом году гостей парка вновь встретит красавец Самсон Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Весеннего праздника фонтанов в городе ждут с особым нетерпением. Ведь в прошлом году из-за пандемии торжество пришлось отменить. Между тем, этой весной полюбоваться удивительной водной системой Петергофа можно уже с 24 апреля. В этот день в музее-заповеднике запустят все фонтаны и, следовательно, вход в Нижний парк станет платным.

Чтобы убедиться, что все механизмы в порядке, в Петергофе уже прошли тестовые пуски. Начались они 24 марта, когда в городе установилась плюсовая температура. Сначала проверили, как работает Большой каскад, а на днях от зимней спячки проснулся легендарный «Самсон».

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