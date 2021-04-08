Реставраторы нашли загадочное помещение в здании тюрьмы Выборгского замка

Загадочное помещение нашли в Выборгском замке при реставрации Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградкой области реставраторы сделали интересную находку. В здании тюрьмы Выборгского замка, в котором сейчас проходят работы по восстановлению, нашли загадочное помещение. Как пояснили в администрации 47-го региона в четверг, 8 апреля 2021 года, ранее об этой комнате не было никаких сведений, о ней реставраторы и знатоки истории замка узнали впервые.

Комнату нашли в здании тюрьмы замка / Фото: Администрация Ленобласти

- Сейчас продолжается расчистка помещения. Предварительно его можно датировать 16-17 веком. Как оно использовалось — пока остается загадкой для специалистов, — рассказал зампред правительства — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Известно, что у помещения сводчатые стены и потолок. Судя по фотографиям, комната не большая. После того, как там закончится расчистка, специалисты займутся изучением и может даже сделают необычное открытие.

Раньше никаких сведений об этой комнате не было / Фото: Администрация Ленобласти

Напомним, в начале марта на реставрацию была снова закрыта башня Святого Олафа в Выборгском замке - одна из самых знаменитых достопримечательностей города. В течение полутора лет подняться на смотровую площадку будет нельзя. Зато после проведенных работ башня станет удобнее и доступнее для посетителей. Раньше подняться наверх можно было только по круговой лестнице. Сейчас по проекту внутри установят прозрачный лифт, а фрагменты исторической лестницы останутся в качестве экспоната.

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