Туктамышева будет капитаном сборной России по фигурному катанию на Командном чемпионате мира

Елизавета Туктамышева поведет сборную России к победе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Федерация фигурного катания России (ФФКР) определила капитана национальной сборной на Командном чемпионате мира в Японии. Вести партнеров за собой будет петербургская спортсменка Елизавета Туктамышева.

- Чемпионка мира и Европы 2015, серебряный призер чемпионата мира 2021 Елизавета Туктамышева будет капитаном сборной России на командном турнире World Team Trophy, который пройдет в Осаке 15-18 апреля.

Тут можно провести параллели с футбольной сборной России, в которой капитанит нападающий «Зенита» Артем Дзюба.

Отметим, что ученица Алексея Мишина является самой опытной российской участницей Командного чемпионата, она выступит на WTT уже в третий раз. Ранее Лиза выступала на турнире в 2015 и 2019 годах, когда российская сборная занимала второе и третье места соответственно.

Однако последний Чемпионат мира в Швеции (в индивидуальных соревнованиях спортсменов и пар) показал, насколько сильны российский фигуристы. Во всех категориях, кроме мужчин-одиночников, были взяты медали высшей пробы. А в женском разряде россиянки заняли весь пьедестал почета – Туктамышева была второй. Поэтому сейчас вполне можно ожидать победы и на World Team Trophy.

В состав сборной России вошли:

- мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко;

- женщины: Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова;

- спортивные пары: Анастасия Мишина-Александр Галямов;

- танцы на льду: Виктория Синицына-Никита Кацалапов.

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