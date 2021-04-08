Заработали больше 200 млн рублей: После штурма с кувалдами в Петербурге задержан один из организаторов вебкам-студий

В Петербурге задержали помощника организатора сети вебкам-студий / Фото: Росгвардия

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга при поддержке СОБР устроили настоящий штурм вебкам-студии города. Силовики с кувалдами пробрались в одно из заведений, в котором задержали 11 человек, среди которых были сами девочки-модели, администратор, а также один из главных в этом деле людей - 42-летний помощник организатора сети студий.

- Работа велась еще с осени 2020 года, когда к нам поступила информация о том, что в Петербурге есть группа лиц, занимающаяся изготовлением порно, - рассказал старший оперуполномоченный по особо важным делам МВД Петербурга. - Мы выяснили, что в городе действует целая сеть, около шести студий, которые расположены в основном в Центральном районе.

В общей сложности в шести вебкам-студиях работали около 100 девушек в возрасте от 18 до 30 лет. Как пояснили в полиции, работали они в три смены, 24 часа в сутки, семь дней в неделю, чтобы клиенты в любое время могли подключиться к так называемому стриму - прямой трансляции с девушкой.

- Как правило они работали на сайтах для Северной и Латинской Америки. Так как модели общаются с иностранцами, то при приеме на работу для них среди требований было какое-то знание языка, - пояснил сотрудник МВД.

Оплату клиенты производили "токенами", которые уже после организаторы конвертировали в доллары и рассылали по зарплатным картам девушек. Силовики уточняют, что, по предварительным данным, сеть студий успела заработать более 200 миллионов рублей.

Известно, что организаторов "бизнеса" является 32-летний житель одного из элитных коттеджных поселков Ленобласти. Однако, где сейчас он сам, неизвестно. На данный момент задержан его помощник, а также несколько девушек. Кроме того, в одной из квартир, где работали девушки, силовики нашли пистолет и боеприпасы.

Возбуждено уголовное дело за незаконное изготовление и оборот порнографии. Организаторам грозит до шести лет тюрьмы.

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