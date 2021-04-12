Труп мужчины с оторванными кистями рук нашли под Петербургом

Загадочный труп мужчины с оторванными руками нашли под Петербургом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Под Санкт-Петербургом в Невском лесопарке нашли труп мужчины с оторванными кистями рук. Сообщение о жуткой находке поступило в полицию Всеволожского района Ленинградской области вечером в воскресенье, 11 апреля 2021 года. Удивительно здесь то, что рядом с телом лежала лопата и включенный фонарик.

- Личность погибшего удалось установить. Это 33-летний безработный мужчина из Петербурга. Он жил в доме на улице Черкасова, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Правая кисть мужчина отсутствовала полностью, левая лишь частично. Причем руки были не отрезаны, а оторваны. Также на лице умершего было очень много ссадин и кровь. Он был одет в комбинезон и куртку.

Осмотрев тело, специалисты предположили, что мужчина получил осколочное ранение. Однако никаких взрывчатых веществ рядом с трупом пока что обнаружено не было.

Сейчас труп направлен в морг для установления причин смерти. Известно, что ранее мужчина был судим за угон машины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Расстреляли, душили, облили горючим и подожгли»: Студент, которого пытались убить друзья, заявлял о нетрадиционной ориентации

Нападавшие, возможно, относили себя к движению АУЕ (подробности)

В школе Санкт-Петербурге девятиклассник открыл стрельбу из пистолета по ученикам

Парень оказался сыном бизнесвумен (подробности)