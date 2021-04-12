Прощай, Рудик: Петербург проводил в последний путь худрука театра «Русская антреприза» Рудольфа Фурманова

В Петербурге прощаются с Рудольфом Фурмановым.
Фото: Артем КИЛЬКИН
12 апреля – скорбный день для всего петербургского театрального сообщества. Сегодня в городе проходит церемония прощания с актером, режиссером и бессменным руководителем театра имени Андрея Миронова Рудольфом Фурмановым, умершим в минувшую пятницу на 83-м году жизни. Проводить его в последний путь пришли многие известные артисты, простые горожане. А из Москвы приехал бывший министр культуры, помощник президента России Владимир Мединский. Несколько слов сказал и губернатор Петербурга Александр Беглов.
- Мы с ним разговаривали обо всем: о политике, о бизнесе, о городе, о стране. Это был удивительный человек, - отметил глава Северной столицы.
Александр Беглов назвал Рудольфа Фурманова удивительным человеком.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Сама траурная церемония была устроена там, где и должна была быть – в театре имени Андрея Миронова, созданного в 1988 году самим Фурмановым. Вереница тех, кто пришел проститься с ним, уже с утра выстроилась на сотни метров. А фойе театра уже вскоре утопало в цветах.
Бывший министр культуры Владимир Мединский приехал из Москвы, чтобы поддержать родных Фурманова.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Напомним, что Рудольф Фурманов умер 9 апреля после продолжительной болезни, вызванной последствиями перенесенного коронавруса. Как отмечали врачи, он уже шел на поправку, но ночью оторвался тромб и пациент умер во сне.
К театру Миронова пришли сотни горожан.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Похоронят Рудольфа Фурманова на Большеохтинском кладбище Петербурга, рядом с родными.