Площадь пожара на "Невской мануфактуре" в Петербурге увеличилась до 4 тысяч квадратных метров

Более 4 тысяч квадратов здания мануфактуры в Петербурге охватил огонь / Фото: МЧС

Пожар на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге, начавшийся в половине первого часа понедельника 12 апреля 2021 года, разгорается во страшной силой. На 14:40 часов площадь, которую охватило мощное пламя уже составляет 4 тысячи квадратных метров. Обрушилась крыша и межэтажные перекрытия. Есть пострадавшие.

- Площадь пожара составляет 4000 квадратных метров. Произошло увеличение группировки, на месте работают более 300 человек личного состава и 69 единиц техники, - сообщили в МЧС России.

Здание мануфактуры располагается на Октябрьской набережной. На данный момент движение вокруг перекрыто. Проезда нет на участке от улицы Крыленко до Володарского моста, а также в обратную сторону.

Ранг пожара №5. Сейчас к вылету для тушения готовится вертолет. Спасатели отмечают, что усложняет ситуацию сильный ветер.