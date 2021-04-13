Актера "Улицы разбитых фонарей" задержали за сексуальные домогательства к подросткам

Актера "Улицы разбитых фонарей" задержали по подозрению в педофилии / Фото: Сериал "Такая работа"

В Санкт-Петербурге задержали 62-летнего актера Никиту Струкова, известного по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила" и фильму "Трудно быть богом". Ранее артиста заподозрили в педофилии после того, как на него пожаловались родители одного 15-летнего мальчика. Во вторник, 13 апреля 2021 года, стало известно, что следственный комитет возбудил уголовные дела, установив двух жертв мужчины.

- Дополнительно установлено, что 11 сентября 2020 года мужчина совершал сексуальные домогательства в отношении 15-летнего мальчика, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Еще один эпизод произошел не позднее октября 2019 года. Жертвой артиста стал 16-летний мальчик. Возможно, мужчина домогался подростка в его день рождения.

По каждому из случаев возбуждены уголовные дела о развратных действиях. Актеру грозит до трех лет тюрьмы. Сейчас Никиту Струкова задержали, однако мера пресечения ему еще не избрана.

Напомним, что еще в январе, когда вся эта история вскрылась, у артиста нашли порно-материалы нетрадиционного характера. А в интернете пошли разговоры о том, что жертв актера может быть несколько десятков.

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