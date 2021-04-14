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Происшествия14 апреля 2021 13:38

Кто такой Никита Струков - актер, обвиняемый в сексуальных домогательствах к подросткам

Сначала на приставания артиста пожаловался один мальчик. Во время расследования полиция нашла сразу несколько жертв актера. Рассказываем, кто такой Никита Струков
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Кто такой актер Никита Струков, обвиняемый в развращении подростков / Фото: Скрин сериал "Такая работа"

Кто такой актер Никита Струков, обвиняемый в развращении подростков / Фото: Скрин сериал "Такая работа"

Громкий скандал разгорелся вокруг актера кино и сериалов Никиты Струкова. В одночасье 62-летний артист из Санкт-Петербурга, известный зрителю по ролям в "Улицах разбитых фонарей", "Убойной силе" и полнометражной картине "Трудно быть богом", стал фигурантом сразу трех уголовных дел о домогательствах к подросткам. Изначально Струкова заподозрили в педофилии после того, как в январе в полицию пожаловались родители одного 15-летнего мальчика. Со школьником артист познакомился в детском лагере, где он работал вожатым. По словам подростка, после смены они продолжили общаться. Артист приглашал мальчика к себе домой.

- По словам ребенка, артист неоднократно трогал его в интимных местах, - сообщил "КП-Петербург" источник. - В квартире артиста после этого был проведен обыск, во время которого в его техники нашли порнографию.

Артист снялся порядка в 20 сериалах и кино / Фото: Скрин фильма "Мушкетеры Екатерины"

На Никиту Строкова возбудили уголовное дело, но на время расследования отпустили под подписку о невыезде. В это время в социальных сетях появились обсуждения, в которых говорилось, что число жертв артиста может быть значительно больше. Так оно и оказалось.

Следователи выяснили, что Струков развращал еще одного 15-летнего мальчика. Преступление произошло 11 сентября 2020 года. Однако полиция не уточняет, где и при каких обстоятельствах это произошло. Также артист домогался 16-летнего подростка. Возможно, что данный эпизод произошел непосредственно в день рождения мальчика в октябре 2019 года. Эту информацию следователи пока что уточняют.

Сейчас артист арестован до середины июня / Фото: Скрин сериала "Инспектор Купер-2"

Но кто такой Никита Струков? И где он так легко знакомился с мальчиками, входил к ним в доверие? Артист живет в Петербурге, холост, про его романы ничего не известно. В молодости окончил Ленинградский институт театра, музыки и кино по специализации режиссуры, психологии детского творчества. После получил дополнительное образование в педагогическом университете имени Герцена, специализировался на детской психологии. Как актер чаще всего появлялся в сериалах на второстепенных ролях, также снялся в нескольких полнометражных фильмах, включая "Трудно быть богом" Алексея Германа. Всего за его плечами около 20 проектов.

Параллельно с этим Никита Струков много работал с детьми. Начал еще в 1980 году вожатым в лагере "Зеркальный", расположенном в Ленобласти. Потом в "Орленке". В его резюме, опубликованном в 2019 году, говорится, что он является исполнительным директором международного лагеря «Savo-Ilo». Вероятнее всего, со всеми этими мальчика актер и познакомился в лагере.

- Верой и правдой служа детям 35 лет, прошел путь от вожатого до начальника лагеря, - написал в резюме про себя артист.

13 апреля следственный комитет Петербурга объединил все уголовные дела о развращении подростков в одно и предъявил Никите Струкову обвинение. Артисту грозит от 5 до 12 лет заключения. Сейчас он по решению суда арестован и пробудет в СИЗО до 11 июня 2021 года пока идет следствие.

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