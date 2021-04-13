«Немыслимые пробки»: Движение на Литейном мосту парализовано из-за масштабного ремонта

Ремонт Литейного моста осложнил жизнь петербуржцев. Фото: Олег ЗОЛОТО

Для петербуржцев, которые добираются на работу через Литейный мост, утро теперь начинается не с кофе. Вот уже третий день тысячи автомобилистов вынуждены стоять в огромной пробке. Заторы были тут и раньше, но, конечно, не таких масштабов. Дело в том, что с 10 апреля на Литейном мосту начались работы по замене асфальта. Для проезда закрыли левые полосы в обоих направлениях и трамвайные пути. Все это привело к настоящему транспортному коллапсу.

Из-за ремонта моста автомобилисты вынуждены стоять в серьезных пробках. Фото: Яндекс.Карты

- Немыслимая пробка, - признаются горожане. - Если раньше в ней стояли минут по 20, то вчера, например, затор растянулся больше, чем на час!

Асфальт на Литейном мосту укладывают по особой технологии. Фото: Олег ЗОЛОТО

Но деваться некуда - автомобилистам придется смириться и ждать окончания работ. А произойдет это через месяц.

Ремонт будет идти каждый день, перерыв сделают только с 7 по 9 мая. Фото: Олег ЗОЛОТО

- После этого мы будем приводить в порядок вторые полосы, а потом – первые, - пояснил представитель компании-подрядчика Дмитрий Иванчук. – Работы планируем закончить 16 мая. Ремонт будет идти каждый день, за исключением предпраздничных и праздничных дней – с 7 по 9 мая. А потому мы просим петербуржцев с пониманием отнестись к ситуации. В результате дорога будет высокого качества и порадует наших водителей.

Работы стартовали 10 апреля. Фото: Олег ЗОЛОТО

Асфальт на Литейном мосту укладывают по особой технологии – разогретая до 220 градусов смесь, растекаясь, уплотняется под собственным весом. А это значит, что катки здесь без надобности. Гарантию подрядчик дает пять лет.

Для проезда закрыты левые полосы в обоих направлениях и трамвайные пути. Фото: Олег ЗОЛОТО

Напомним, ранее мы писали о том, что на капитальный ремонт Биржевого моста Петербургу потребуется порядка 3 миллиардов рублей.

ТТХ Литейного моста

Длина — 394,3 метра

Ширина — 34,6 метра

Разводной пролет – однокрылый

Угол раскрытия – 67 градусов

Время раскрытия – 4 минуты

Площадь проезжей части - 12 267 кв.м