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Происшествия13 апреля 2021 14:16

Цветы и руины: Как выглядит Невская мануфактура после чудовищного пожара

Спасатели боролись с огнем до 9 утра, сейчас от здания Невской мануфактуры практически ничего не осталось
Степан СТЕПАНОВ
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Это все, что осталось от Невской мануфактуры после пожара.

Это все, что осталось от Невской мануфактуры после пожара.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Больше 500 человек тушили мощный пожар на Невской мануфактуре почти сутки. Напомним, здание, площади которого сдавались в аренду, вспыхнуло в обед 12 апреля. До сих пор не установлено, что стало причиной крупного ЧП - МЧС рассматривают все версии, в том числе и поджог. Практически сразу стало понятно, что возгорание на Невской мануфактуре серьезное, поэтому в течение часа пожару был присвоен высший ранг - №5.

Спасатели продолжают работать на месте.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Спасателям удалось эвакуировать 40 человек, которые на момент случившегося были внутри. Никто из них не пострадал. Но, к сожалению, во время тушения погиб один из сотрудников пожарной части - начальник отделения 64-й пожарно-спасательной части Илья Белецкий. Еще трое пожарных пострадали и были госпитализированы.

Для пожарных организовано питание.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Вечером на Октябрьскую набережную, 50 приехал и губернатор Санкт-Петербурга. Александр Беглов пообещал оказать помощь всем, кто принимал участие в ликвидации огня, а также семье погибшего. Также градоначальник не исключил, что сгоревшее здание будет восстановлено.

Здание превратилось в руины.

Фото: Артем КИЛЬКИН

- Это памятник архитектуры, - напомнил Беглов. - По закону «Об объектах культурного наследия народов РФ» здесь возможно только восстановление утраченного здания.

Здание полностью выгорело.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Пожарные тушили Невскую мануфактуру всю ночь. И только к 9 утра огонь удалось локализовать. Работы тем не менее до сих пор продолжаются - идет проливка.

Территория огорожена.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Утром 13 апреля корреспондент "Комсомолки" в Петербурге" побывал на месте и посмотрел, что осталось от Невской мануфактуры и как она выглядит после мощного пожара 12 апреля.

К месту пожара принесли цветы.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Подходя к мануфактуре, становится все тяжелее и тяжелее дышать. Несмотря на то, что сгоревшее здание находится на набережной у реки, дышать здесь очень сложно - от гари даже глаза слезятся. Территория полностью оцеплена сигнальной лентой. Полицейские не пускают за нее ни зевак, ни журналистов.

Оценить ущерб от пожара пока невозможно.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Во-первых, это небезопасно, во-вторых, здесь будут проходить следственные действия, так как по факту произошедшего возбуждено уголовное дело и предстоит установить причину пожара. Кстати, гендиректор Невской мануфактуры и его помощник уже задержаны.

Для многих спасателей это был один из самых жутких вызовов...

Фото: Артем КИЛЬКИН

У входа в мануфактуру, которое после ЧП похоже на руины, лежат живые цветы. Кто-то принес их сюда в память о героически погибшем Белецком. Неподалеку разбита палатка с питанием для пожарных, многие из которых не спали вот уже сутки...

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