Власти Петербурга обещают восстановить сгоревшее здание «Невской мануфактуры»

Беглов заявил о необходимости восстановить здание "Невской мануфактуры" после пожара. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости восстановить сгоревшее здание «Невской мануфактуры». Напомним, в жутком пожаре уничтожены 10 тысяч квадратных метров производственных корпусов. В происшествии погиб один спасатель МЧС, еще трое пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Среди жителей Северной столицы пошли слухи, что на месте пепелища уже скоро возведут очередной жилой комплекс. Однако в Смольном поспешили успокоить горожан – застройка на месте запрещена по закону.

- Это памятник архитектуры, объект культурного наследия. Величину ущерба мы сейчас устанавливаем. Новое строительство на территории утраченного здания невозможно, по закону «Об объектах культурного наследия народов РФ» возможно только восстановление, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Кроме этого Беглов отметил, что подобное ЧП является поводом усилить ответственность собственников домов-памятников за их содержание. Также власти обещают оказать всю необходимую помощь пострадавшим при пожаре и родственникам погибшего спасателя МЧС.