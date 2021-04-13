Квартал, на котором сгорела «Невская мануфактура», готовили к жилой застройке

Пожар на «Невской мануфактуре» уничтожил полквартала и погубил одного сотрудника МЧС. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пожарище в промзоне на Октябрьской набережной, 50 в Санкт-Петербурге, который унес жизнь одного спасателя и отправил в больницу еще трех, обрастает подозрительными совпадениями. Накануне ЧП в зданиях «Невской мануфактуры» нашли нарушения пожарной безопасности, а теперь по подозрению по уголовной статье задержаны гендиректор компании и его зам. Есть версии банального короткого замыкания и неосторожного обращения с огнем.

Но есть и другая – поджог. В пользу тезиса «Сделал тот, кому выгодно» говорит судьба участка под «Невской мануфактурой» за последние несколько лет: промышленный квартал – а вместе с ним и соседний, тоже с памятниками, – готовили под жилую застройку.

«ИДЕАЛЬНЫЙ ГОРОД» НА БЕРЕГУ НЕВЫ

По данным Публичной кадастровой карты Росреестра, за месяц до пожара квартал изменил подтип разрешенного использования. Данные о том, что здесь возможна высотная жилая застройка, внесли 11 марта 2021 года.

– По решению комиссии по землепользованию и застройке, был изменен высотный параметр, – объяснили «Комсомолке» в Смольном. – При этом тип разрешенного использования – под жилую застройку – территории присвоили ранее. Процедуры по этому участку – и не только по нему, кстати – проводились последние несколько лет.

Публичная кадастровая карта, последние данные об участке. Фото: Скриншот сайта

Примечательно, что именно в 75-метровое ограничение по высоте в свое время уперся проект застройки квартала, разработанный по заказу компании «БФА-Девелопмент» в 2013 году. Тогда на Октябрьской набережной якобы хотели поставить жилые 33-этажки.

Но вскоре, в 2015-ом, расположенные здесь здания второй половины XIX века – комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий «Торнтон» – признали региональный памятником. С тех пор, как мануфактуру наделили новым статусом, здесь успели снести два неисторических корпуса, один из которых стал аварийным после предыдущего, куда менее масштабного, пожара.

Визуализация жилого комплекса, 2013 год. Фото: «Студия 44»

Впрочем, под охраной государства старинный комплекс был еще с 2001 года, когда попал в так называемый «реестр вновь выявленных». А потому «Студия 44» Никиты Явейна, разрабатывая концепцию застройки квартала по заказу «БФА», расставила планируемые жилые высотки с подземными паркингами вокруг зданий-памятников.

– Жилое образование с полумиллионом квадратных метров недвижимости и населением 12 000 жителей эквивалентно небольшому европейскому городу. Проектируемый квартал трактован как «идеальный город», – описывали авторы концепции. – Неотъемлемой частью ландшафта выступают «хранители памяти места» – краснокирпичные постройки фабрики шерстяных изделий «Торнтон» и бумажной фабрики Варгуниных.

ПРОСТО СОСЕДИ

Бумажная фабрика Варгуниных – тоже региональный памятник, возведенный в 1880-х, – располагается в соседнем квартале, через дорогу от места пожара. Концепция застройки 2013 года охватывала и тот, и другой. При этом все культурное наследие собирались отреставрировать и приспособить «к современным функциям – гостиничной, развлекательной, досуговой, сервисной».

Примечательно, что данные по соседнему кварталу на карте Росреестра также обновились 11 марта – возможно, в связи с изменением разрешенной высотности жилой застройки.

Визуализация жилого комплекса, 2013 год. Фото: «Студия 44»

Проектированием в обоих кварталах, по данным Региональной геоинформационной системе, занимается фирма «Невское наследие», «прописанная» как раз по адресу Октябрьская набережная, 54. Компания специализируется на продаже и покупке недвижимости. Фактическая владелица и «Невского наследия», и строительной империи «БФА» – Людмила Коган, держательница активов «Уралсиба».

– Мы не имеем отношения к этому участку, – заверяют в «БФА-Девелопмент». – Когда-то много лет назад какие-то совместные планы были, но от них давным-давно отказались. Не более того. «Невское наследие» тоже в данный момент в проектировании на этом участке не участвует, это устаревшая информация. Не хотелось бы, чтобы наше имя ассоциировалось с этим трагическим, ужасным происшествием. Мы просто соседи.

А ЧТО ПАМЯТНИК?

Пока в причинах пожара разбираются специалисты, губернатор Александр Беглов и Комитет по охране памятников заявили, что комплекс «Торнтон» может быть не иначе как восстановлен. «Невской мануфактуре» как собственнику придется вернуть в первозданный вид все три объекта – главный производственный корпус с водонапорной башней, дом владельца и дымовую трубу.

Восстановить памятник даже после такого серьезного пожара возможно, уверены эксперты. Фото: Артем КИЛЬКИН

– Восстановить памятник даже после такого серьезного пожара возможно, – отмечает заместитель председателя совета Санкт-Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов. – Причина в прочности дореволюционных кирпичных стен. При этом сгорели все деревянные конструкции, в том числе перекрытия и стропильная система. Поэтому насколько огромных усилий собственника – как временных, так и финансовых – потребует восстановление, предугадать пока сложно. Одно ясно точно: утраты памятника – то есть его полного уничтожения – здесь нет, а потому убрать из реестра его точно не получится.

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