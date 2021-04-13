Поджог ради элитной застройки или халатность бизнесменов: Три версии причин пожара на «Невской мануфактуре», в котором погиб спасатель

Спасатели сутки боролись с огнем Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге только на вторые сутки закончили тушить здание "Невской мануфактуры". Историческая постройка была возведена в 1841 году как ткацкая фабрика. До последнего времени она была своеобразным памятником краснокирпичной фабричной архитектуры. Властями здание было признано объектом культурного наследия. До пожара 12 апреля 2021 года оно функционировало почти как торговый центр - в нем были площади под аренду. Пожар начался в 12:35 в компании по производству лодок. За несколько часов пламя охватило все здание. Огонь разрушил перегородки, после чего обрушилась крыша. В огне погиб пожарный Илья Белецкий, еще двое его коллег сейчас в тяжелом состоянии.

ЗАМКНУЛО ЭЛЕКТРОЩИТОК

Точные причины пожара назвать пока никто не может. В ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщили "КП-Петербург", что они рассматривают сейчас все версии случившегося. В СКР возбудили несколько уголовных дел по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшими смерть". По этому делу задержаны двое - владелец "Невской мануфактуры" и его заместитель.

По данным ЕГРЮЛ, владельцем фабрики является 47-летний бизнесмен Максим Макеев. Выручка "Невской мануфактуры" за год составила 261 миллион рублей, прибыль - 66 миллионов рублей, цена здания оценивалась в 311 миллионов рублей. Однако это не единственный бизнес Макеева. В ЕГРЮЛ он числится или числился руководителем 14 компаний.

Пожар мигом охватил все здание Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Макеев такой добрый и очень мягкий руководитель, - описывает предпринимателя одна из бывших его подчиненных. - Никогда не ругался из-за работы. Что касается техники безопасности, то никогда не требовал от нас обращать на это особое внимание.

При этом проверки МЧС в "Невской мануфактуре" были ежегодно. Последняя - в начале весны этого года. Одна из претензий, которую должны были устранить после этого в здании - отсутствие или неисправность противопожарной сигнализации и автоматических систем пожаротушения, оповещения и дымоудаления. Однако, владелец компании, судя по всему, возложил эту миссию на арендаторов (всего их у него было 25, - прим.Ред.). И 12 апреля здесь произошел грандиозный пожар.

Сейчас одна из версий случившегося - короткое замыкание в электрощитовой в фирме по производству лодок. Работники бросились было за огнетушителями, но огонь разгорался так быстро, что им ничего не оставалось, как эвакуироваться.

Один пожарный погиб, когда спасал людей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ПОДОЖГЛИ ЗАСТРОЙЩИКИ ЖИЛЬЯ?

Еще одна версия - поджог Невской мануфактуры. Ведь долгое время землю рядом с фабрикой планировали застроить жилыми домами.

- Первым делом пришла в голову мысль, что это специально устроенный поджог, - рассказал "КП-Петербург" руководитель проекта "Красивый Петербург" Красимир Врански. - Территория вокруг была переведена под строительство многоэтажек и тут вдруг пожар, который чудесным образом решает проблемы застройщика, мечтающего возвести здесь дома с прекрасным видом на Неву. Сейчас, после пожара, застройщиком, конечно, будет заказана экспертиза, после чего он начнет всех убеждать, что памятник архитектуры утерян и лучше всего на его месте реализовать задуманное им - построить жилой комплекс или очередной торговый центр.

Пожар длился больше суток Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Эксперты также уверены, что реставрировать здание было намного дороже, чем возвести на его месте новое. И пожар решал проблемы многих коммерсантов. Однако подозреваемых у следствия пока нет.

"КТО-ТО СЛУЧАЙНО УСТРОИЛ ПОЖАР"

Сами пожарные, которые участвовали в тушении, не исключают и третью версию - неосторожное обращение с огнем.

- Сейчас все версии рассматривают. Исключать, что кто-то случайно что-то поджог в здании или своими действиями вызвал пожар, нельзя. То есть все, возможно, произошло неумышленно, - пояснила "КП-Петербург" жена одного из пострадавших в пожаре спасателей.

Здание восстановить будет сложно Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сейчас следствие допрашивает сотрудников фирмы по производству лодок. После этого они сделают окончательные выводы.

Что касается двух пострадавших сотрудников МЧС - они в тяжелом состоянии находятся в больнице.

ОФИЦИАЛЬНО

"Причину еще предстоит выяснить"

- Что послужило причиной пожара предстоит выяснить дознавателям и следственным органам, но в ходе проверки месячной давности надзорными органами МЧС России был выявлен ряд грубых нарушений требований пожарной безопасности. В установленный срок законные предписания не были исполнены собственниками объекта, в связи с чем в отношении юридического лица был составлен протокол, который был направлен в мировой суд Невского района Санкт-Петербурга, - сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

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