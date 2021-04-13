Генерального директора "Невской мануфактуры" задержали после страшного пожара в Петербурге

Директора сгоревшей "Невской мануфактуры" задержали в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге задержали 47-летнего генерального директора АО "Невская мануфактура", а также его 36-летнего заместителя. В отношении руководителей во вторник, 13 апреля 2021 года, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Напомним, что во время тушения страшного пожара, который буквально уничтожил историческое здание, погиб сотрудник МЧС, еще трое пострадали.

- Согласно данным следствия, во время проверок в 2020-2021 годах были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, в соответствии с которыми использовать здание было нельзя. Гендиректор знал об этом, но продолжал сдавать помещения, - сообщили в следственном комитете России.

Спасатели все еще тушат пожар Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Увы, нарушения не были исправлены, из-за чего пожар, начавшийся утром 12 апреля, уничтожил все здание. Сейчас в отношении задержанных решается вопрос о мере пресечения.

Напомним, ранее уже было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас проверками и расследованием занимается следственный комитет и прокуратура.

Пожар, который начался 12 апреля, на данный момент все еще не потушен. Утром 13 апреля спасатели все еще борются с огнем на площади 500 квадратных метров.

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