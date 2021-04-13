Пожарный Илья Белецкий: Почему во время пожара на Невской мануфактуре он погиб

Пожарный Илья Белецкий погиб во время пожара на Невской мануфактуре, когда выводил людей из здания. Фото: СОЦСЕТИ

Начальнику отделения 64-й пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга Илье Белецкому было 31 год. Десять последних лет он отдал службе в МЧС. Смелый, сильный, опытный. Отправляясь на вызов 12 апреля 2021 года, Белецкий даже не думал о том, что это будет его последняя смена. Илья погиб во время тушения пожара на Невской мануфактуре, его двое его коллег серьезно пострадали. С места ЧП их госпитализировали в больницу, где продолжается борьба за их жизни.

Почему во время пожара на Невской мануфактуре погиб Илья Белецкий - еще предстоит установить. Но журналисты Комсомолки попытались восстановить хронологию событий и восстановить последние несколько минут жизни пожарного.

Начнем с того, что главной задачей Ильи Белецкого была эвакуация из загоревшегося здания мануфактуры. Он и еще двое его коллег вошли внутрь и стали выводить людей. Илья шел самым последним.

Белецкому был всего 31 год. Фото: СОЦСЕТИ

- Они завершали спасательную операцию и когда выходили на улицу, неожиданно сзади полыхнуло из окна проема, - рассказала "КП"-"Петербург" жена пострадавшего во время пожара спасателя Анна Старковская. - Мощнейший удар пришелся как раз на Илью, мой муж и его напарник получили ожоги - их пламя по касательной задело.

Илью Белецкого несколько часов считали без вести пропавшим, так как не сразу нашли и опознали его тело. Уже поздно вечером 12 апреля МЧС официально подтвердило гибель своего сотрудника.

- Ничего не предвещало, - плачет невеста Илья Софья. - Утром все было хорошо. Он, как обычно, просто пошел на работу.

Сам Илья Белецкий родом из Шахт Ростовской области. В Санкт-Петербург прожил много лет - переехал сюда еще в молодости.

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