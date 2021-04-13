Суд арестовал актера из «Улиц разбитых фонарей» по обвинению в сексуальных домогательствах к мальчикам

Актера Никиту Струкова отправили в СИЗО по обвинению в развратных наклонностях в отношении мальчиков. Фото: "Инспектор купер-2"

Петербургский суд отправил в СИЗО актера Никиту Струкова по обвинению в сексуальных домогательствах к нескольким мальчикам. Напомним, артиста знают в узких кругах по культовым сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

Ранее «КП» писала, что в начале 2021 года Струкова заподозрили в педофилии. 15-летний подросток пожаловался в полицию на приставания со стороны актера, когда тот работал вожатым в оздоровительном лагере. По словам ребенка, однажды Струков даже пригласил его домой, где трогал за интимные места. В январе у актера прошли обыски, в ходе которых сотрудники правоохранительных органов нашли порнографию нетрадиционного характера. Через 2,5 месяца в СК установили, что Струков домогался еще до одного подростка, 16-ти лет. Мужчину оперативно задержали.

- Обвиняемого заключили под стражу сроком по 11 июня 2021 года, - коротко уточняют в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Добавим, что актеру полицейских сериалов грозит лишение свободы на срок до трех лет. Но он может отделаться обязательными работами на срок до 440 часов.

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