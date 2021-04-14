КГИОП: на месте сгоревшей «Невской мануфактуры» не должно быть другой застройки

Вокруг сгоревших корпусов может появиться жилой квартал. Фото: Артем КИЛЬКИН

Никакой другой застройки на месте корпусов сгоревшей «Невской мануфактуры» быть не может. Об этом заявил глава Комитета по охране и использованию памятников (КГИОП) Санкт-Петербурга Сергей Макаров.

- В соответствии с Федеральным законом, на месте объекта культурного наследия ничего другого строить нельзя. Его можно только отреставрировать – то есть на этом месте возможно лишь точно такое же здание. В какой части мы сможем сохранить подлинные конструкции и элементы, будет понятно по результатам обследования, - заявил глава КГИОП.

Макаров отметил, что благодаря героическим усилиям пожарных, удалось спасти часть исторической постройки, расположенной на Октябрьской набережной.

Разрушенное огнем здание обещают восстановить. Фото: Артем КИЛЬКИН

Впрочем, запрет касается только площадей самих исторических объектов. А вокруг них строить можно. Что и планировалось сделать ранее. По проекту, на участке между Октябрьской набережной, Дальневосточным проспектом, улицами Тельмана и Новоселов, должен появиться жилой комплекс с детсадами, школой и другими соцобъектами. А исторические здания приспособят под современное использование. Впрочем, вопросы пока остаются.

Справка «КП»:

В число объектов культурного наследия регионального значения «Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий «Торнтон»(Октябрьская набережная, дом 50, литера А, подлитеры А 5, А-6, А-15) входят: «Главный производственный корпус с водонапорной башней», «Дом владельца», «Дымовая труба».

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