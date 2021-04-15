«Простите, что не уберег»: погибшего на «Невской мануфактуре» пожарного Илью Белецкого похоронили с воинскими почестями

Илью Белецкого похоронили на Серафимовском кладбище. Фото: Олег ЗОЛОТО

На Серафимовском кладбище Петербурга закончилась церемония прощания с пожарными Ильей Белецким, погибшим при тушении огня на «Невской мануфактуре». 31-летнего прапорщика внутренней службы с воинскими почестями похоронили на аллее пожарных, погибших при исполнении долга. Проститься с Ильей Белецким приехал губернатор Петербурга, а также руководство регионального управления МЧС и многие другие.

- Простите, что не уберег вашего сына. Простите, если можете. Ваш сын выполнил свой долг. Он первым вступил в схватку с огнем и шагнул в бессмертие, - обратился к родителям погибшего начальник Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин. - Пусть земля ему будет пухом.

Несколько слов сказал и губернатор Северной столицы.

- Уважаемые родители, друзья, сослуживцы! Сегодня мы прощаемся с героем. От имени правительства Петербурга, от имени горожан, примите самые глубокие соболезнования. Илья выбрал героическую профессию. Он не собирался становиться героем, но стал им. Он первым вошел в горящее здание и спас жизни людей ценой своей жизни, - отметил Александр Беглов, - Хочу пожелать родным душевной стойкости и выдержать все испытания. Большое вам спасибо и низкий поклон.

Илья проработал пожарным порядка 10 лет Фото: СОЦСЕТИ

Заместитель полномочного представителя президента России по Северо-Западному федеральному округу Олег Логунов отметил, что Илья Белецкий был настоящим профессионалом и точно понимал опасность, но не сомневался, выполняя свой служебный долг: «Он сознательно шел на риск, на смерть, чтобы спасти людей».

Напомним, что за мужество, проявленное при ликвидации пожара, указом президента России Илья Белецкий (посмертно), а также его пострадавшие сослуживцы Антон Соколов и Борис Старковский награждены Орденами мужества.

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