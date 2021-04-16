Участницу религиозного культа задержали по подозрению в изготовлении детской порнографии в Ленобласти

Участницу религиозного культа задержали за изготовления порно с несовершеннолетними в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция задержала женщину, подозреваемую в изготовлении детской порнографии. Снимок, который заинтересовал следователей и привел к возбуждению уголовного дела, был найден на просторах социальной сети в сообществе одной религиозной организации. На фотографии порнографического характера была несовершеннолетняя девочка. Ее сфотографировали летом 2020 года в палаточном лагере вблизи станции Петяярви Приозерского района в Ленинградской области. Подозреваемую в авторстве снимка 45-летнюю женщину задержали в Москве 15 апреля 2021 года.

- Порнографические фотографии с несовершеннолетними были сделаны, когда дети были в лесу Ленобласти в палаточном лагере одного из адептов индийского религиозного лидера и основателя деструктивного культа, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Женщину отправили под стражу, где она будет находиться на время следствия. Напомним, что по факту обнаружения снимков, было возбуждено уголовное дело об изготовлении и распространении детского порно. По этой статье виновным грозит до 10 лет тюремного заключения.

Также полицейские провели обыски в квартирах у нескольких членов культа. Кроме подозреваемой в Москве, проверки прошли в Екатеринбурге, в городе Сертолово Ленинградской области, в Петербурге, а также Пушкине. Везде были найдена литература религиозного содержания, которая будет направлена в экспертное учреждение для проведения экспертизы.

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