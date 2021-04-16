Лия Ахеджакова резко выругалась, узнав про американский ремейк «Иронии судьбы, или С легким паром»

Героиню Лии Ахеджаковой сделают афроамериканкой. Кто знает, может, ее сыграет Опра Уинфри? Фото: кадр из фильма

Российский режиссер Марюс Вайсберг устроил переполох в киноиндустрии, заявив, что начинает снимать американскую версию культовой советской комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Но это еще полбеды. Для американской публики советский шедевр он сильно переделает. Настолько сильно, что персонажей, поверьте, вы не узнаете! Играть Женю Лукашина, например, будет актер Томас Манну, известный по картинам «Ужас Амитивилля: Пробеждение» и «Конг: Остров черепа». Вместо Барбары Брыльски Надю, которую в ремейке зовут Марго, сыграет Эмма Робертс – племянница Джулии Робертс.

На роль Ипполита рассматривают нескольких претендентов Фото: кадр из фильма

С ролью Ипполита еще до конца не определились, но на нее есть несколько претендентов - 36-летний Гаррет Хедлунт, известный по картинам «Троя» и «Трон: Наследие», и 30-летний американский артист азиатского происхождения Чарльз Мелтон, сыгравший роль в сериале «Американская история ужасов». А вот героиню Лии Ахеджаковой заменят на афроамериканскую актрису. Если учесть весь этот набор и тот факт, что Вайсберг не исключает продемонстрировать в фильне однополые отношения, американская «Ирония» вполне может претендовать на «Оскар».

Женя Лукашин станет моложе Фото: кадр из фильма/Кинопоиск

Не до шуток только поклонникам фильмов Рязанова. К новости про ремейк картины они отнеслись, мягко говоря, с недоверием. А вот актриса Лия Ахеджакова, сыгравшая в «Ирония судьбы, или С легким паром!» подругу Нади, вовсе мелочиться не стала. На вопрос журналиста «КП»-Петербург» об ее отношении к съемкам английской версии фильма, 82-летняя Лия Меджидовна отреагировала весьма эмоционально.

- Вам больше не о чем думать? Ну что такое, журналисты этим дерьмом занимаются. Это ерунда собачья, прекратите, - отрезала актриса, после чего вежливо попрощалась.

Не менее негативно на ремейк отреагировала и дочь Эльдара Рязанова.

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