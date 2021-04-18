Приходил на рынок к продавцам телефонов: Стало известно, какие сведения собирал украинский консул в Санкт-Петербурге

О задержании украинского консула ФСБ сообщила 17 апреля Фото: принтскрин видео.

Тем весенним вечером украинского дипломата Александра Сосонюка вряд ли что-то тревожило. Мужчина сидел в одном из петербургских ресторанов и обсуждал дела со своим знакомым. Как вдруг тишину и размеренность в заведении нарушили силовики.

- Федеральная служба безопасности Российской Федерации! Вы задержаны за противоправные действия. Сидеть! – обратились они к Сосонюку. Тот, казалось, был поражен и даже не думал сопротивляться. Видео с задержанием и допросом дипломата опубликовал Центр общественных связей ФСБ России.

Как оказалось, консула Генерального консульства Украины задержали с поличным при получении закрытой информации. Дипломата сразу же доставили на допрос. Побеседовали силовики и с мужчиной, с которым контактировал Сосонюк месяцем ранее. Им оказался продавец телефонов и планшетов одного из петербургских рынков.

- Этот мужчина приезжал к нам на рынок, он искал базу данных по гражданам России, - рассказал «подельник» украинского консула. – Мы с коллегой заинтересовались и хотели продать их этому мужчине. Имени его я не знаю. Интересовали его, по моей памяти, базы по пропискам россиян, по машинам – регистрационные номера, а также база ФСБ и база уголовных дел.

О случившемся силовики немедленно доложили в МИД РФ, где сочли действия дипломата «несовместимыми со статусом консульского сотрудника и наносящими ущерб интересам безопасности Российской Федерации». Пребывание Сосонюка в России в международном ведомстве сочли нежелательными и рекомендовали ему покинуть страну в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

Известно, что Александру Сосонюку 46 лет, у него есть жена и двое сыновей. У семьи имеются квартиры в городах Ровно и Киеве. В России же дипломат проживал на арендованной жилплощади. В Генконсульстве Украины в Петербурге Сосонюк работает как минимум с 2012 года.

Что же касается его доходов, то, как следует из декларации, за прошлый год дипломат заработал порядка шести тысяч долларов и еще 50 тысяч «зеленых» получил в качестве компенсационных выплат.