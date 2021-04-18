В Санкт-Петербурге могут пройти дополнительные матчи ЕВРО-2020

На несколько европейских стадионов могут не допустить болельщиков Фото: Олег ЗОЛОТО

Дополнительные матчи чемпионата Европы по футболу могут пройти в Петербурге. Город на Неве имеет все шансы принять еще несколько игр, помимо запланированных. Как сообщает британское издание Daily Mail, в Северную столицу могут перенести турниры, которые должны пройти в Дублине. Но там еще не подтвердили тот факт, что болельщиков гарантированно пустят на стадион.

Этот вопрос будет решаться на специальной комиссии в понедельник, 19 апреля. Известно, что в подобной Дублину ситуации находятся Мюнхен (Германия) и Бильбао (Испания). А это значит, что переносить нужно игры 1/8 финала, а также три матча группового этапа, куда относятся Польша — Словакия, Швеция — Словакия и Швеция — Польша.

Однако Петербург – не единственный претендент на дополнительные турниры. Рассматриваются также и другие города. Но если все же часть игр отдадут Северной столице, поклонники футбола, несомненно, будут этому рады.

Напомним, грандиозное спортивное событие ЕВРО-2020 состоится в 12 городах с 11 июня по 11 июля. В Северной столице запланированы три игры группового этапа, две из которых – с участием национальной сборной, а также матч ¼ финала.