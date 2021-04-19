Первая репетиция парада Победы прошла на Дворцовой площади Петербурга. Фоторепортаж

Первая репетиция парада Победы прошла в Петербурге на Дворцовой площади 19 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге в понедельник, 19 апреля 2021 года, прошла первая полноценная репетиция парада Победы на Дворцовой площади. В ней приняли участие четыре тысячи военнослужащих, в том числе и оркестр.

В репетиции приняли участие 4 тысячи военнослужащих Фото: Артем КИЛЬКИН

- С с 16 до 18.00 на Дворцовой площади более 4 тысяч военнослужащих Западного военного округа примут участие в репетиции военного парада в ознаменование 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, - рассказали в пресс-службе ЗВО.

Подготовка началась в 16 часов и завершится в 18 часов Фото: Артем КИЛЬКИН

В тренировке также участвуют молодые кадеты Фото: Артем КИЛЬКИН

Самые лучшие военные в составе парадных расчетов в течение двух часов отрабатывают сценарий, по которому будет проводить парад 9 мая. Также они тренируют синхронные строевые приемы с оружием. Все это проходит под торжественный марш в музыкальном сопровождении военного оркестра.

Военные отрабатывают марш Фото: Артем КИЛЬКИН

А также строевые приемы с оружием Фото: Артем КИЛЬКИН

Вместе с военными в тренировке парада участвуют кадеты, юнармейцы и военнослужащие других силовых ведомств региона.

Тренировки продолжатся до конца апреля Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодняшняя репетиция пока что без военной техники. Тренировки продолжатся до конца апреля.

Напомним, что в прошлом году парад не состоялся из-за пандемии. Но в этот раз он пройдет с соблюдением санитарных правил. Так, всех участников и гостей парада проверят на коронавирус.

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