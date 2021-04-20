Оргкомитет ЕВРО-2020 в Петербурге одобрил фан-зону с Парком футбола у дворца спорта «Юбилейный»

У "Юбилейного" на время ЕВРО-2020 появится Парк футбола. Фото: Олег ЗОЛОТО

Наблюдательный совет Оргкомитета чемпионата Европы по футболу (ЕВРО-2020) в Санкт-Петербурге дал добро на создание фан-зоны и Парка футбола у дворца спорта «Юбилейный». Они будут работать во время всего турнира, с 11 июня по 11 июля 2021 года.

- Вместе с правительством Санкт-Петербурга мы рассмотрели возможность организации еще одной развлекательной площадки и благодарны руководству города, что этот вопрос удалось согласовать довольно быстро. Многие помнят яркий Парк футбола на Красной площади на чемпионате мира по футболу (2018 года- прим.ред.), который стал популярным местом. В нынешних условиях очень важно и то, что фан-зона у «Юбилейного» позволит разгрузить Конюшенную и Дворцовую площади, - отметил глава Оргкомитета ЕВРО-2020 Алексей Сорокин.

Напомним, что Парк футбола у «Юбилейного» станет третьей фан-зоной на время ЕВРО В Петербурге. Это будет тематическая площадка для семейного отдыха с мини-полем, футбольными аттракционами и активностями. Здесь также будут проходить встречи с легендами футбола и футбольные мастер-классы.

Еще одна фан-зона будет работать на Конюшенной площади, как во время ЧМ-2018

Также, с 11 июня по 11 июля, на Конюшенной площади гостей ЕВРО встретит Футбольная деревня. Здесь будут транслировать матчи и можно будет провести время с семьей и друзьями.

А вот зона публичного просмотра игр на Дворцовой площади окажется доступна только в дни решающих встреч финальной стадии турнира, она откроется для посетителей 2 июля, когда Петербург примет первый четвертьфинал ЕВРО-2020 и будет работать также 3, 6, 7 и 11 июля.

Напомним, что город на Неве проведет и три матча группового этапа в группе В (12, 16 и 21 июня), в том числе два - с участием сборной России.

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