Судьба перебежчика: Как предатель Скрипаль обрек себя на вечное затворничество в Великобритании

Скрипаль остался в одиночестве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За рубежом продолжают пытаться реанимировать уже забытую всеми историю сотрудника Ми-6 Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британия заявляла, что его якобы отравили двое российских разведчиков. Спустя три года Чехия решила попыталась вернуть эту тему в информационную повестку, заявив, что те самые двое мужчин могут быть причастны к взрывам на складах в деревне Врбетица в далеком 2014 году.

На эти заявления с юмором отреагировала племянница Сергея Скрипаля Виктория. «У нас ведь только два человека в стране. Джеймс Бонд просто отдыхает», - рассмеялась во время разговора с «КП» Петербург» родственница британского шпиона, комментируя эту новость.

«ЧАЯНИЯ НАЧАЛИ СБЫВАТЬСЯ, НО НЕДОЛГО…»

Как уже писала «КП», Сергей Скрипаль был завербован спецслужбами Британии в 1995 году. С этого года он передавал Туманному Альбиону секретные сведения о России, за что получил, по версии следствия, порядка 100 тысяч долларов. За это в Москве агента арестовали в декабре 2004 года, а в 2006 году осудили за шпионаж на 13 лет колонии. В 2010 году шпиона помиловали и обменяли на российских агентов. Скрипаль перебрался в Великобританию и надеялся, что вот-вот исполнит все свои мечты.

Виктория Скрипаль рассказала о судьбе своего дяди Фото: REUTERS

- Ему выделили деньги на покупку дома, также он приобрел машину, получил британское гражданство, устроился на работу, - поделилась с «КП-Петербург» племянница Скрипаля Виктория, которая до недавнего времени поддерживала связь с дядей по телефону, но последний раз разговаривала с ним больше трех месяцев назад. – Радовался, что собрал всех под одной крышей, что с ним рядом дети и жена. Он всех приглашал к себе в гости из России. Все его чаяния начали было сбываться. Но только поначалу…

Часть родственников Сергея Скрипаля осталась в России – его родная мать (после смерти которой он так и не позвонил родственникам) и племянница Виктория со своими детьми.

- Я не могла ездить в Британию, потому что ухаживала за его матерью, - делится Виктория. – Вскоре его дочь Юлия решила вернуться жить в Россию: тут у нее была своя квартира, любимый человек. Жена его – Людмила Александровна - давно болела раком и знала, что жить остается недолго. Химиотерапию она проходила уже в Великобритании, лежала в том самом госпитале в Солсбери. Вскоре она умерла. Следом за ней ушел и сын Скрипаля - у него был цирроз печени. И Сергей остался один в этом доме…

«ДАЖЕ ОБЩАТЬСЯ ЕМУ ТЕПЕРЬ НЕ С КЕМ»

Друзей в Великобритании, как говорит племянница Скрипаля, у шпиона тоже не было, - так он превратился в настоящего затворника.

- Он практически никуда не выходил, - вздыхает Виктория. - Ну, съездит раз в две-три недели за продуктами или сходит за молоком в ближайший магазин, во двор выйдет подышать - все. Скучал, конечно, и по России. У него ведь здесь оставались родственники, друзья, воспоминания.

Юлия Скрипаль живет отдельно от отца Фото: СОЦСЕТИ

Один из британских журналистов, посещавших Скрипаля до инцидента в Солсбери, писал о нем: «сидит в своем доме и смотрит российский «1 канал»…

- Поначалу он звонил в Россию, но потом перестал, - делится Виктория Скрипаль. - В публичных местах, как и в информационном пространстве, он теперь не появляется. Думаю, даже если бы он хотел дать интервью, насколько я понимаю, ему запрещено это делать, также как и Юле. По сути, и его, и ее в Британии после инцидента обрекли на затворничество. Если предположить, что он еще жив (хотя сомнения есть, из-за того что он раньше звонил каждую неделю, а теперь вообще перестал), то живет он, как говорила мне его дочь Юля, под присмотром медицинского работника.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Скрипаль спрятан и находится под постоянным контролем»

- Я считаю, что он спрятан, в этом я не сомневаюсь, - пояснил «КП» ветеран спецназа ГРУ, генерал-майор в отставке Александр Чубаров. –Его свобода передвижения находится только под контролем. Я думаю, что без шефов он вряд ли там существует. Берегут его, наверное, а, может, он уже и похоронен где-то под другими инициалами.

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