Футбольный стадион «Зенита» из Lego представили в Петербурге

Стадион построен из 12 тысяч деталей. Фото: vk.com/euro2020spb

Точную копию футбольного стадиона из конструктора Lego собрали в Петербурге. Масштабной моделью арены, которая примет матчи чемпионата Европы по футболу, в соцсетях похвастался городской оргкомитет ЕВРО-2020.

- Соберем лучший турнир вместе! – говорится в Инстаграме оргкомитета.

Представили конструкторный стадион на трибунах настоящего. Макет разместили в одной из лож футбольной арены на Крестовском острове. Модель создана из 12 тысяч «кирпичиков», а собирали его ученики футбольной академии «Зенита», воспитанники и балетной академий и подопечные благотворительных фондов.

Футбольные фанаты остались в восторге и пишут в комментариях, что готовы купить такой набор: «Это можно будет купить в Lego?»; «Хочу, хочу!».

Фанаты в восторге. Фото: instagram.com/euro2020spb

Приурочено все было в к отсчету 50 дней до старта турнира, который пройдет с 11 июня по 11 июля. Петербург примет как минимум три матча группового этапа и один четвертьфинал. Но есть вероятность, что город может получить больше игр, если от их проведения по эпидемиологическим показаниям откажутся другие страны.

Напомним, что в Северной столице будут работать две фан-зоны: на Конюшенной площади и у спорткомплекса «Юбилейный», а также место общего просмотра решающих матчей на Дворцовой площади.