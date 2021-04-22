Врач детской поликлиники Петербурга признался в домогательствах к своим маленьким пациентам

Петербургский врач детской поликлиники признался в развращении пяти детей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Врач детской поликлиники в Санкт-Петербурге, задержанный в августе 2020 года за домогательства к 13-летнему пациенту, признался в том, что он не единожды приставал к детям. В среду, 21 апреля 2021 года, в рамках расследования уголовного дела прошел допрос 36-летнего подозреваемого, который сейчас находится в СИЗО. Выяснилось, что на его счету несколько жертв.

- Врач ультразвуковой диагностики, работавший в детской поликлинике, расположенной на проспекте Римского-Корсакова, рассказал, что он приставал к своим юным пациентам в кабинете, когда проводил УЗИ, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Так, мужчина признался, что развратные действия он совершил с 16-летним подростком 31 января 2020 года. Еще один случай с другим 16-летним пациентом произошел 6 февраля. Следующий - 10 февраля. Жертвой был 13-летний ребенок. Также врач рассказал, что были еще два эпизода: 17 марта и 26 июля. Жертвами были 13-летний и 16-летний пациенты.

Напомним, что все это стало известно после жалобы в полицию мамы 13-летнего мальчика. Она рассказала, что 10 августа данный врач совершил развратные действия в отношении ее сына.

На данный момент по новым случаям уголовные дела пока не возбуждались. Следователи пока проводят проверку. Если они подтвердятся, получается, на счету врача УЗИ как минимум шесть детей, к которым он приставал. Мужчине может грозить до 12 лет тюрьмы.

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