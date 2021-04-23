Почти дюжина: Петербурженка родила 11-го ребенка

Мать-героиня из Петербурга родила 11 ребенка / Фото: Роддом №1

В Санкт-Петербурге настоящая мать-героиня родила 11-го ребенка. К своим 43-года Екатерина Орлова счастливая мама почти дюжины детей: шести мальчиков и пяти девочек. В пятницу, 23 апреля 2021 года, роддом номер 1, где появилась на свет пятая малышка, рассказал о том, как проходили роды, а также, как чувствуют себя мама и ее очаровательная дочурка.

- Приятно было услышать, что эти 11 роды получились "самыми правильными". Золотой час, пульсация пуповины, прикладывание к груди - все о чем мечтала Екатерина все предыдущие 10 раз, - рассказали в роддоме.

11-е роды для Екатерины оказались самыми идеальными / Фото: Роддом №1

Роды 11-го маленького члена семьи принимали врач Любовь Швыдкая и акушер Александр Мелков. А так как Екатерина - необычная пациентка в роддоме, то в качестве подарка ей предоставили отдельную палату, большую коробку с подгузниками и корзину со всякими полезными и приятными штучками для мамы и малышки.

- От лица руководства и всего коллектива Екатерину поздравили заведующая послеродовым отделением Филиппова Ирина Геннадьевна и главная акушерка родильного дома Титова Ульяна Егоровна, - отметили в роддоме.

Мама и малышка получили подарки от роддома и уже ждут возвращения домой / Фото: Роддом №1

Вес и рост малышки пока что неизвестны. Главное, что мама и девочка чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке в большую семью.

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