Двух маленьких детей без сознания спасли из пожара в жилом доме Петербурга

Двух детей без сознания вынесли из горящего дома в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Двух маленьких детей спасли из пожара в квартире дома 26/1 на проспекте Героев в Санкт-Петербурге. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 15:13 часов в субботу, 24 апреля 2021 года. На место выехали 16 спасателей МЧС и четыре единицы пожарной техники.

- Оказалось, что в двухкомнатной квартире загорелась одна из комнат. Когда спасатели прибыли на место, огнем было охвачено 60 процентов 10-метрового помещения, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

В социальных сетях очевидцы рассказали, что видели, как спасатели выносили на руках ребенка. Однако, пострадавших малышей оказалось двое. Из огня вынесли детей двух и четырех лет. Малыши были без сознания, поэтому медики скорой помощи начали проводить реанимационные действия. После этого детей, которые находятся в тяжелом состоянии, увезли в детскую больницу на Авангардной улице.

На данный момент огонь потушен. Сообщений о других пострадавших нет. Причина возгорания сейчас выясняется.

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