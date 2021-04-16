Нашли рядом с мертвой мамой: Новорожденных котят спасли на месте пожара на "Невской мануфактуре" в Петербурге

Новорожденных котят нашли на месте пожара на "Невской мануфактуре" в Петербурге Фото: принтскрин видео.

На месте пожара на "Невской мануфактуре" спасли крошечных котят, которые чудом выжили под завалами. Малышей нашли рядом с мертвой мамой, которая задохнулась от дыма, пытаясь унести детенышей в безопасное место. Котят забрали сотрудники приюта "Пушистые лапки", который располагался в сгоревшем здании. Об этом они рассказали в четверг, 15 апреля 2021 года.

- Малыши были спасены пожарными. Их забрали в клинику. Малыши слабые, но живые, - рассказали в приюте.

Трое малышей выжили, но погибла их мама Фото: принтскрин видео.

Судя по всему, котят трое. Специалисты предполагают, что они родились в день пожара, а, возможно, и во время. От стресса у беременной кошки могли начаться преждевременные роды. Сейчас малыши находятся в ветеринарной клинике, где их выкармливают из пипетки, а также ищут места для передержки, либо новый дом.

Также волонтеры приюта продолжают искать своих кошек, которые потерялись во время пожара. Когда здание загорелось, 11 животных работники приюта успели вынести, еще одна кошечка прыгнула в окно от страха и разбилась. 11 кошек разбежались по территории. Сейчас им удалось поймать трех кошек, но все они были не приютские, а просто жили на территории "Невской мануфактуры". Поиски животных затрудняет то, что пожар еще не окончательно потушен, а также идут работы по разбору завалов, из-за чего посторонних на территорию не пускают.

Пропавших во время пожара приютских котов до сих пор ищут / Фото: vk.com/pushistyye_lapki

Напомним, жуткий пожар на "Невской мануфактуре" начался в полдень 12 апреля. Огонь уничтожил все историческое здание. В самый пик возгорания пламя объяло более 10 тысяч квадратных метров постройки. В огне погиб один спасатель, еще трое пострадали. Двое из них находятся в больнице, им требуются операции.

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