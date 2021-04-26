Порнография и пропаганда суицида: Аниме про зомби запретил суд Петербурга

Суд Петербурга запретил аниме "Этот замечательный мир". Фото: кадр с youtube.com

Очередное аниме, точнее ссылки на страницы с ним, стало жертвой одного из судов Петербурга. 26 апреля судья Красногвардейского райсуда запретил мультсериал «Этот замечательный мир» (Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!) о зомби. Причиной бана стала идея перерождения после смерти, опасная для неокрепшего детского сознания. С иском в суд обратилась прокуратура.

- При осуществлении надзорной деятельности прокуратурой выявлены общедоступные Интернет-ресурсы на страницах которых размещена вредоносная информация, в том числе порнографического характера, способная причинить вред психическому здоровью и развитию детей и подростков, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Прокуратура усмотрела в мультфильме порнографию. Фото: кадр видео с kinopoisk.ru

Сюжет аниме «Этот замечательный мир» заключен в следующем: Школьник по имени Кадзума внезапно и нелепо умирает. После смерти он встречает богиню Акву, которая предлагает ему переродиться в параллельном мире, где он должен будет вести борьбу против Короля демонов. Однако Кадзума быстро разочаровывается в глуповатой богине, решает отказаться от идеи борьбы с Королем демонов и старается жить размеренной роскошной жизнью.

В обоснование требований запретить доступ к аниме, прокурор ссылался на выводы экспертов Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования от 2 декабря 2020 года. Напомним, что тогда в Колпинский райсуд было направлено дело о вреде аниме для подростков и сомнительном тексте песни «Я съел деда» рэпера Моргенштерна. С последней у суда разобраться не вышло, а вот несколько аниме-сериалов были в итоге забанены.

По сюжету аниме, школьник погибает, попав в загробный мир, где начинает жить полной жизнью. Фото: кадр видео с kinopoisk.ru

В данном случае суд пришел к выводу, что сериал «Этот замечательный мир» пропагандирует теорию перерождения, показывая, что после смерти возможна более интересная, многообразная и бесконтрольная от родителей жизнь.

- Мир после смерти позиционируется более ярким и полным приключений с возможностью ведения разгульного образа жизни, распития спиртных напитков, сексуальных отношений, противоправных действий, в то время как реальный мир представляется безрадостным и полным одиночества, - отмечает пресс-служба судов Петербурга.

Как результат - иск прокуратуры был удовлетворен. Всего под запрет попали девять ссылок на ресурсы с сериалами «Этот замечательный мир», «Кошачий рай», «Зомбиленд», «Любимчик принцесс» и «О моем перерождении в слизь».

Напомним, что ранее в Петербурге пошло несколько аналогичных заседаний, на которых был запрещен доступ к таким аниме, как: «Тетрадь смерти», «Князь тьмы с задней парты», «Клинок маню: тайна сисечного свитка», «Загадка Дьявола», «Класс убийц», «Токийский гуль», «Межвидовые рецензенты» и многим другим.

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