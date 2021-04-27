Ленобласть завалило апрельским снегом за пять дней до первомая

Утром 27 апреля жители Киришей проснулись в зиме. Фото: instagram.com/usha_ushik

Зима вернулась в Ленинградскую область за пять дней до первомайских праздников. Утром 27 апреля некоторые районы региона завалило снегом. Больше всего досталось Киришам, жители которых публикуют фото и видео в соцсетях.

- Весна наступила! Караул, нас заваливает снегом, - иронизируют жители Киришей.

Впрочем, о похолодании и гололеде со снегом, еще накануне предупреждали синоптики. В МЧС также советовали водителям, уже поверившим весне и сменившим резину на летнюю, быть как можно осторожнее. В ночь на 27 апреля в Ленобласти ожидалось падение температуры до -2 градусов.

И это не последние сюрпризы природы. Всю рабочую неделю над северо-западной частью России будет властвовать циклон, который принес в Петербург и Ленобласть дожди с мокрым снегом. Но уже с пятницы погода должна улучшиться.

- Сейчас - последняя холодная неделя. Надеемся, что к пятнице будет улучшение погоды: меньше осадков, больше солнца и температура поднимется к +10 градусам, - рассказал «Комсомольской правде» главный синоптик Петербурга Александр Колесов. - После первомайских праздников меняется воздушная масса на теплую и снега. Там ожидаются уже температуры до +15 градусов, все теплее и теплее.