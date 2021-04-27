Каллиграфист Покрас Лампас распишет гигантское пасхальное яйцо для петербургского музея Фаберже

Покрас Лампас и Шагин распишут пасхальные яйца для петербургского музея Фаберже Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Известный стит-артист Покрас Лампас распишет гигантское пасхальное яйцо. Во вторник, 27 апреля 2021 года, музей Фаберже в Санкт-Петербурге рассказал, что готовит для гостей и жителей города подарок к главному православному празднику - пять уникальных арт-объектов, которые украсят центр Северной столицы.

- В Петербурге появятся пять гигантских расписных яиц. Пасхальная серия станет подарком ля жителей и гостей города. Во время пасхальной недели, со 2 по 11 мая, расписные яйца будут расставлены по нескольким знаковым для города местам: от Малой Садовой улицы до ЦПКиО, - рассказали в пресс-службе музея.

Пять арт-объектов будут украшать центр Петербурга всю пасхальную неделю / Фото: Музей Фаберже

Среди авторов росписей, не только один из самых ярких представителей современной каллиграфии Покрас Лампас, но еще основатель легендарных "Митьков" Дмитрий Шагин, художница Марина Колдобская, художник Кирилл Овчинников, а также победительница конкурса, созданного специально к мероприятию - художница Светлана Бойко.

- Мы в очередной раз показываем, что культура не замкнута в стенах музеев и театров, а активно взаимодействует с городской средой. Сейчас часто говорят о синергии, и наш проект отлично отражает этот тренд: учреждения культуры разных направлений нашли необычные точки соприкосновения и создали новый культурный маршрут по центру Северной столицы, - отметил председатель комитета по культуре города Константин Сухенко.

Каждое яйцо станет ярким местом для фотографий во время панорамных прогулок по Санкт-Петербургу. Жители и гости города смогут принять участие в пасхальном квесте – "собрать" все пять яиц и выложить подборку у себя на странице в соцсетях с хештегами #впоискахкурочки и #пасха2021_фаберже.

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