Метеоролог рассказал, когда в Петербург придет настоящее тепло

После апрельских холодов метеорологи прогнозируют существенное потепление. Фото: Олег ЗОЛОТО

На календаре конец апреля, а за окном у жителей Петербурга и Ленобласти - снег. Когда закончатся холода и вернется настоящее весеннее тепло, «Комсомольской правде» рассказал ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

- Вторая половина апреля не гарантирует тепло. То, что сейчас холодно - да, не всем нравится. Но это не критичное отклонение от нормы, все довольно было к климату. Такое бывало и не раз, - отметил метеоролог. - Уже в четверг будет чуть теплее - днем будет до +10 градусов. В пятницу и субботу над Петербургом расположится небольшой антициклон, поэтому дожди прекратятся, но температура останется такой же - около +10.

А вот с воскресенья, 2 мая, в город вернутся небольшие дожди. Их принесет очередной циклон. Зато термометры покажут до +12 градусов. Такой же прогноз специалисты дают и на понедельник, 3 мая.

- На какое-то более-менее серьезное тепло жителям Северной столицы стоит рассчитывать после 5-6 мая. Дневная температура будет подниматься до +11...+16 градусов, но это все равно чуть ниже нормы, - уверен Михаил Леус. - А совсем сильное тепло придет лишь в третьей декаде мая, когда температура превысит «климат» и достигнет +18...+23 градусов.

То есть пока холодно, даже очень. С 5-6 мая начнется постепенное потепление и только после 20-х чисел мая будет уже по-летнему тепло.

Впрочем, любой прогноз погоды - это лишь возможное развитие событий. Наиболее точно специалисты предсказывают погоду на 3-5 дней, а все, что дальше, имеет вероятность в 60%.

Напомним, что на лето синоптики Гидрометцентра уже спрогнозировали в Петербурге температурную аномалию.

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