«Боролась два месяца»: Что известно о состоянии здоровья Алисы Фрейндлих, переболевшей коронавирусом

Алиса Фрейндлих полностью вылечилась от коронавируса. Фото: Александр ГЛУЗ

Легендарная актриса, звезда «Трех мушкетеров», «Служебного романа» и десятков других культовых фильмов и спектаклей Алиса Фрейндлих наконец-то возвращается на сцену. Об этом сообщает пресс-служба Большого драматического театра, где Алиса Бруновна служит с 1984 года.

- 28 апреля у нас открываются продажи билетов на спектакль «Волнение», где Алиса Фрейндлих играет главную роль, - уточнили в пресс-служба БДТ. – Пьеса «Волнение» была написана драматургом Ильей Вырыпаевым специально к 35-летию работы Алисы Бруновны в Большом драматическом театре.

Напомним, в конце прошлого года Народная артистка СССР попала в больницу с коронавирусом. Борьба Алисы Фрейндлих с болезнью растянулась почти на два месяца: за это время народная любимица прошла через многие трудности – заработала поражение легких в 90 %, пережила (в начале госпитализации) цитокиновый шторм и осложнения на сосуды. Однако благодаря собственной стойкости и профессионализму врачей Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Л.Г.Соколова Алиса Бруновна полностью поправилась.

Совсем скоро Алиса Фрейндлих вернется в БДТ, где играет с 1984 года. Фото: пресс-служба Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова

- Мы сняли ее с наблюдения где-то два месяца назад, - неофициально рассказали «Комсомолке» в Петербурге» в стационаре. – У нее оказалась удивительная жизнестойкость. Так, например, Алиса Бруновна после выписки отказалась ехать в санаторий для реабилитации и предпочла остаться дома.

Какое-то время, рассказывает наш собеседник, Народной артистке СССР пришлось для контрольных обследований на регулярной основе ездить в поликлинику – городскую поликлинику № 40 на Невском проспекте, которую еще называют «актерской». В поездках Алису Бруновну неизменно сопровождали медики Центра имени Соколова – причем несмотря на недавно перенесенное заболевание и солидный возраст (86 лет) актрисы молодые врачи едва поспевали за ней в больничных коридорах.

- Сейчас у нее все в полном порядке, - заключает наш источник. – Легкие чистые, каких-либо серьезных последствия для сердца и сосудов не наблюдается – по крайней мере не наблюдалось на тот момент, когда мы ее вели. Тем не менее все равно, конечно же, по крайней мере в ближайшие несколько месяцев Алисе Бруновне стоит поберечься – COVID-19 очень коварное заболевание, и к чему оно может привести в отдаленном будущем, никто не в силах сказать.

Единственное – курить Алиса Фрейндлих, судя по всему, так и не бросила. Но теперь это, пожалуй, наименьшая из проблем – самое страшное, к счастью, уже позади.

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