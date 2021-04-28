Одинокому лебедю-отцу из гатчинского парка привезли подругу

Отец-одиночка из Гатчины вырастил дочку и через два года встретил новую подругу. Фото: Оксана РЯБОВА

История лебедя, отца-одиночки из Гатчины, тронула сердца петербуржцев два года назад. Тогда у пары лебедей, живших в пруду у Гатчинского замка родился первенец. Но произошла трагедия и мать пернатого малыша загрызла собака. Отец взял на себя заботу о птенце и выходил его. Сначала все думали, что это - сын, но маленький лебедь оказался девочкой. Дочь подросла и в февраля 2021 года окончательно покинула отца. Чтобы лебедь-папа, которого зовут Герогием, не загрустил, ему нашли подругу.

- Чтобы лебедю не было одиноко, в Краснодарском крае ему нашли новую подругу. Ей четыре года, ее зовут Айседора. Пара для 8-летнего Георгия более чем подходящая. Лебеди живут до 30 лет, и размножаться начинают как раз в 3-4-летнем возрасте, - сообщает пресс-служба Государственного музея-заповедника Гатчина.

Выросшая дочка покинула отца. Фото: vk.com/gatchinaswan

Чтобы Айседора прошла акклиматизацию и не пострадала в новых условиях, ее 30 дней продержали на карантине. Но 28 апреля произошло знаменательное событие и новая обитательница Гатчинского парка встретилась с потенциальным мужем.

- Какая радость! Огромная благодарность и низкий поклон главе и сотрудникам Дворцовой фермы за такой подарок! Молодцы! Счастья Георгию с Айседорой! - пишут растроганные жители Гатчины в соцсетях.

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