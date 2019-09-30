2019-09-30T18:49:02+03:00
Дом. Семья

Гатчинский лебедь вырос и готов покинуть отца, чтобы лететь на юг

Зимовка пройдет в теплых краях, а по весне он вернется назад. Может быть
Мария ЕВСТИГНЕЕВАПетр КИБЕР
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Гатчинский лебедь подрос и готов покинуть отца. Фото: vk.com/gatchinaswanГатчинский лебедь подрос и готов покинуть отца. Фото: vk.com/gatchinaswan
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Всю весну и лето петербуржцы, жители Ленобласти и в особенности Гатчины переживали за семью лебедей, живущих в пруду Гатчинского парка. В мае самку лебедя загрызла собака и папа с единственным родившимся сыном остались одни. За лето малыш подрос и возмужал, а теперь, по осени, он готов улететь на юг. Впрочем, это еще вопрос.

- Значит, младшему решили не подрезать крылья и он улетит? Останется наш отец один одинешенек? - вопрошают обеспокоенные поклонники лебедей в группе фан-клуба в соцсетях

В комментариях тут же разразился спор. Одни уверены, что крылья подрезать надо - пусть остается здесь, в Гатчине, ведь история семьи и началась с того, что этих красивых птиц решили вернуть туда, где они жили исторически. Но другие считают, что ограничивать подросшего лебеденка не надо - пусть ищет себе пару: «Он привык к отцу и с большой вероятностью не улетит, а если и да, то мы с трепетом и надеждой весной ждали бы его возвращения домой».

Для неполной птичьей семьи это означает разлуку, так как отец-лебедь, у которого подрезаны крылья, остается зимовать в Гатчине. Остается надеяться, что по весне любимец петербуржцев вернется назад и обзаведется собственной семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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