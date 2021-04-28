Судебно-психиатрический эксперт объяснил, почему именно Петербург возглавил «криминальный рейтинг» страны

Больше 40 % в Санкт-Петербурге с начала 2021 года оказались тяжкими и особо тяжкими. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новость о том, что Санкт-Петербург занял первое место в России по росту преступности с начала 2021 года, у многих вызвала недоумение. Между тем эксперты отмечают: ситуация хоть и не самая типичная, но, в целом, вполне объяснимая. Так, доктор медицинских наук, судебно-психиатрический эксперт Михаил Клюшин рассказал «Комсомолке» в Петербурге», что всему виной – особенности города.

- Если сравнивать Петербург с той же Москвой, то Москва притягивает в основном людей, которые хотят заработать и настроены это делать, - отметил специалист. – В то же время в Петербург люди стремятся в большинстве своем без особой цели. Здесь проще зацепиться, но отсюда не так просто уехать и здесь не так просто найти свое место.

В итоге получается все та же «проблема разбитых надежд», о которой мы уже как-то писали, обсуждая с экспертами волну расчленений, прокатившихся по Северной столице осенью-летом прошлого года. Город на Неве кажется обманчиво-легким – а попав сюда, люди сталкиваются с тотальным обманом ожиданий.

Эксперты отмечают - в сложившейся ситуации, в целом, нет ничего необъяснимого. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Зачастую, возникает такое явление, как невостребованность, - продолжает Михаил Клюшин. – Причем в Петербурге невостребованность носит, как правило, деструктивный характер, она разрушает личность. Не сумел устроиться в Москве – ничего, случается. Не сумел устроиться в Петербурге – это уже полный провал. Человек теряет себя и в попытках себя вновь найти, зачастую, доходит до любых способов – в том числе противозаконных. К тому же на это накладываются чисто климатические особенности: серость, холод, общая мрачность окружения и так далее.

Напомним, «Комсомолка» рассказывала, что по росту преступности за первые месяцы 2021 года Санкт-Петербург с большим отрывом опередил все остальные регионы и города России. Причем заметнее всего подросло количество тяжких и особо тяжких деяний – они составляют больше 40 % от всех преступлений.

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