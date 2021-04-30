«Схватил за шею и ударил головой об стену»: Педиатр рассказал, как отец маленькой пациентки жестоко избил его из-за отказа в прививке

Врача избили за отказ ставить вакцину Фото: из открытых источников

День здорового ребенка в детской поликлинике № 33 Невского района Петербурга обернулся настоящим стрессом не только для маленьких пациентов и их родителей, но и для персонала. Все началось с визита в медучреждение обычной, казалось бы семьи, которая спустя 8 месяцев решила, что их ребенку все же нужно поставить вакцину. Правда, они потребовали сделать их чаду сразу «Пентаксим» - прививку против пяти наиболее опасных заболеваний. Но, получив отказ, 30-летний отец крохи вышел из себя и набросился с кулаками на 25-летнего педиатра Артема Бранченко. Свидетелями чудовищной сцены стали десятки людей, в том числе детки. О том, как все произошло, медик рассказал «КП-Петербург».

«ЖЕНЩИНА КРИЧАЛА, ЧТО САМА ЗНАЕТ ВСЕ ЛУЧШЕ ВРАЧА»

- 29 апреля ц меня был плановый прием с 8 до 11 утра, на который пришла дама с ребенком и сразу же сказала мне: «Мы на прививку «Пентаксим», - признался «КП-Петербург» врач Артем Бранченко. – Я ответил: «Дайте, пожалуйста, ваш прививочный сертификат». Но его у нее не оказалось, как и страхового полиса. На вопрос, почему нет сертификата, она ответила, что к 8 месяцам они ребенку не сделали еще ни одной прививки: ни в роддоме, ни в поликлинике. У малышки не было ни БЦЖ, ни прививки против гепатита B. А я этого ребенка первый раз видел. Я замещал врача, который был в отпуск. Поэтому надо было разобраться в ситуации - можно ли вводить эту прививку ребенку.

Врач предложил матери пройти иммунологическую комиссию, на которой врач-иммунолог составил бы для ребенка индивидуальный план вакцинации.

Женщина, по словам врача, устроила скандал Фото: СОЦСЕТИ

- Это было необходимо, поскольку так просто ребенку в 8 месяцев нельзя ставить сразу эту вакцину. Есть более важные прививки, которые нужно сделать пред ней, - объясняет медик. – Но мама меня слушать не хотела, была настроена агрессивно. Говорила, что у них в семье есть свои врачи, поэтому она лучше знает, что нужно ребенку. Чтобы прекратить конфликт, я спросил, есть ли у нее жалобы по поводу состояния здоровья девочка. Но мать отказалась отвечать, в истерике вскочила и сказала, что прививку не будет делать. С угрозой написать жалобу на меня она удалилась.

«БИЛ И ПИНАЛ НА ГЛАЗАХ У ПЛАЧУЩИХ ДЕТЕЙ»

Врач продолжил прием. А уже через 30 минут в кабинет, где сидела другая мама со своим малышом, ворвался муж разгневанной женщины.

- Не представившись, прямо с порога он начал жестоко меня оскорблять нецензурными словами, - вспоминает Артем Бранченко. - Я ему попытался спокойно объяснить, что их ребенку нужно сделать другие вакцины. Но человек меня в упор не хотел слушать, продолжалась словесная перепалка. Я встал со стула, чтобы выйти из кабинета и не разводить демагогию. И тут он скидывает с себя куртку, подбегает, хватает меня за шею, прижимает к стене и ударяет в голову кулаком. После этого бьет меня об стекло окна, потом головой об шкаф, все это время держа меня за шею. Потом валит на пол и начинает избивать ногами по голове и спине. Он остановился только после моих слов о том, что меня тоже есть, кому защищать.

Избиение происходило не только на глазах мамы и ребенка, которые были в кабинете, но и на глазах у других малышей. Дверь врача была открыта, поэтому все происходящее видели те, кто ждал приема в коридоре.

Мужчина избил врача после скандала с женой Фото: СОЦСЕТИ

- Дети испугались: они плакали и кричали, - вздыхает врач. – Сам же мужчина оставался в кабинете и угрожал мне, что он сотрудников органов, что у него есть связи сделать так, чтобы я в этой организации больше не работал. Но как оказалось, он бывший военный, сейчас безработный.

«КОНФЛИКТЫ ИЗ-ЗА ПРИВИВОК – ЧАСТОЕ ЯВЛЕНИЕ»

У врача диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей лица и шеи, кровоподтеки и гематомы на спине. Сейчас СКР уже возбудил уголовное дело на дебошира и задержал его.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», - рассказывают в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. - По версии следствия, обвиняемый спровоцировал скандал с участковым врачом-педиатром, которому нанес множественные удары руками и ногами, причинив потерпевшему физическую боль и травмы головы. В настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

К слову, по словам врачам, родители часто конфликтуют из-за вакцинации. Самая распространенная претензия отказ во французской прививке «Пентаксим», которая по распоряжению городского комитета здравоохранения ставится только при наличии показаний. Во всех остальных случаях медики назначают отечественную вакцину. Ранее из-за этого была избита другая врач в поликлинике Петербурга.

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