Экскурсии, креативные кластеры, Балтика: Глава Ростуризма рассказала о программе нового туристического сезона в Петербурге

Петербург готов к встрече туристов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге долгожданное событие – стартует туристический сезон! Насыщенная программа, приуроченная к его открытию, ждет жителей и гостей города уже в эти выходные – 1 и 2 мая. О том, как подготовилась Северная столица к новому сезону, рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

– Для жителей и гостей Петербурга доступны сотни бесплатных авторских экскурсий, бесплатное посещение музеев и много других активностей. В городе пройдут необычные интересные для туристов мероприятия – водные шоу, фестиваль ледоколов. В начале мая стартует круизная навигация, – сказала Зарина Догузова.

"Новая Голландия" давно полюбилась и петербуржцам, и туристам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава Ростуризма также отметила, что Петербурге может предложить не только классическую культурную программу, но и посещение новых креативных кластеров и общественных пространств. Например, «Севкабель Порт» и «Новую Голландию». Напомнила Зарина Догузова также и о еще одной составляющей отдыха в городе на Неве:

– Петербург – это и оздоровительный отдых в самом большом санаторно-курортном комплексе на Балтике, и эко-маршруты, и отдых на природе.

Отдохнуть под Петербургом можно на берегу Финского залива. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Напомним, что к открытию туристического сезона в Северной столице также запущена социальная акция «Гостеприимный Петербург», в рамках которой проведут более 11 тысяч бесплатных экскурсий. Завтра, 2 мая, в городе пройдет фестиваль уличных музыкантов, фестиваль ледоколов, вальс буксиров на Неве, речной карнавал, водный флешмоб на Неве. А также в Петербурге установят семь фотозон для всех желающих сделать фото на память.