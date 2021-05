"Комсомолка" узнала, что произошло после матча «Зенит» - «Локомотив». Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 6:1 в ключевом матче Российской Премьер-Лиги сезона 2020/2021. Сине-бело-голубые стали чемпионами третий раз подряд, за две игры до конца РПЛ. Напомним, в матче отличились единожды Дзюба, дважды Малком, и хет-трик оформил на себя Азмун. Примечательно, что после финального свистка зенитовцы радовались не особо эмоционально. Однако, переодевшись в золотые футболки и выведя на поля членов семей, настроение футболистов и тренерского штаба улучшилось в разы. А при виде кубка и золотых медалей – тем более.

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ ОТ ТРЕНЕРА

Сергея Семака оперативно подловили на поле журналисты «Матч-ТВ». Главный тренер петербургского клуба отметил в эфире телеканала, что это чемпионство стало, пожалуй, самым тяжелым.

Малком забил два чудо-гола. Фото: ФК "Зенит"

- Не так важно, сколько у меня чемпионств в качестве тренера и игрока. Я просто поздравляю болельщиков и команду. Это круто! Не бывает легко никогда, абсолютно. И этот год был для нас очень сложным, мы всегда чем-то жертвовали. Спасибо игрокам. Сегодня просто был наш день, - констатировал Семак.

И правда, в игре против «Локо» у сине-бело-голубых залетало все, что можно. Голы просто на загляденье.

- Те мячи, которые мы не забили в прошлых матчах, залетели сегодня. Все получилось! Разнообразные розыгрыши, все! Как будем праздновать? Сначала с командой, потом каждый с семьей! – сказал наставник петербуржцев.

МЕДАЛИ ВСЕМ – СУПЕРГЕРОЯМ, ДЕТЯМ, ФУТБОЛИСТАМ

Многие игроки «Зенита» вышли за золотыми медалями с сыновьями и дочерями на руках. Барриос и Дриусси даже не успели первыми поцеловать памятный приз – спохватились детки!

Лучший игрок встречи - Сердар Азмун, забивший три мяча. Фото: ФК "Зенит"

- Это дорогого стоит. Три раза подряд выиграть. На домашнем стадионе мы наконец-то это сделали в этот раз. Очень рады! Счет большой, но «Локо» хорошо играл, первый тайм нам давался непросто, - прокомментировал Далер Кузяев супер-игру.

Артем Дзюба и вовсе вышел за медалью… в костюме супергероя Дэдпула. Нападающий «Зенита» порадовал всех юных болельщиков и своих сыновей.

- Самое главное у Дэдпула – регенерация здоровья. Как-то захотел побаловаться. Третье подряд чемпионство – можно порадоваться, - объяснил Артем.

Кубок, к слову, вручили первому именно Дзюбе, а не бывшему капитану Деяну Ловрену (у него травма – Прим.ред.). На победный подиум даже не все влезли – уж больно много родственников зенитовцев вышли отмечать вместе с ними. Зато победа получилась по-настоящему домашняя и, как и полагается, под песню Queen - We Are The Champions.

Супергерой собственной персоной. Дзюба решил побаловаться. Фото: ФК "Зенит"

ПЕТЕРБУРГ ГУЛЯЕТ

Вся Северная столица сегодня не спит! Правоохранительные органы, кстати, тоже. Как передает наш корреспондент, к стадиону никому не подойти. Оцепление там снимут минут через сорок, когда чемпионы выедут из арены. Тем временем фанаты уже готовят перформансы. Оставайтесь с «Комсомолкой» и вы узнаете все детали праздничного гуляния.

Семак тем временем уже думает о предстоящих матчах. Вот тебе и тренерская работа. Впрочем, наставник «Зенит», скорее, расслаблен, чем погружен в мысли.

- Сделали очень важное и нужно дело, груз с плеч спал! Будем получать удовольствие в оставшихся матчах, - подытожил Сергей Семак.

P.S. Важный нюанс – в новый кубок РПЛ шампанское не налить. Придется пить из бутылок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Невероятный счет и - трижды чемпионы. Обзор матча 28 тура РПЛ Зенит – Локомотив 2 мая 2021

Представляем Вашему вниманию обзор матча 28 тура РПЛ Зенит – Локомотив 2 мая 2021. Видео голов, итоговый счет, статистика игроков (подробности)

Фанаты «Зенита» - о разгроме «Локомотива»: Кто чемпионы? Мы чемпионы!

В решающем матче сезона Российской Премьер-лиги сине-бело-голубые оказались наголову сильнее железнодорожников (подробности)