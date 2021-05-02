Фанаты «Зенита» - о разгроме «Локомотива»: Кто чемпионы? Мы чемпионы!

Фанаты "Зенита" едины: "Мы - чемпионы!" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Центральный матч 28 тура Российской Премьер-лиги «Зенит»-«Локомотив» должен был стать настоящей футбольной битвой и пиршеством для фанатов спорта. Второй пункт удался на славу, а вот сражения первой и второй команд чемпионата не получилось - петербуржцы разгромили москвичей. Болельщики «Зенита» начали праздновать победу еже после первого тайма, когда хозяева вели 3:0.

- Кто чемпионы? Мы чемпионы! - в один голос заявляют фанаты.

- Это уже избиение! - иронизируют над «Локомотивом» вторые.

- Азмун - просто гений, - восхищаются нападающим, забившим три мяча в ворота соперника третьи.

Впрочем, первый гол «Зенита» записал на свой счет Артем Дзюба, отправивший «парашют» за спину Маринато Гилерме. Далее был бенефис Азмуна, отличившегося трижды, в том числе с пенальти. Пятый гол сине-бело-голубых опять забил Дзюба.

К этому времени шла 51-я минута встречи. Еще через пять минут «Локомотив», после явной ошибки Ярослава Ракицкого «уже походу горилки принял за чемпионство», один мяч отыграл.

Впрочем, на настроении петербургских фанатов это никак не сказалось: «Ну и ладно, мы чемпионы!». Тем более, что на 67-й минуте встречи шестой мяч за «Зенит» забил Малком.